SO verändert künstliche Intelligenz unseren Einkauf

Künstliche Intelligenz verändert zunehmend, wie wir einkaufen. Statt stundenlang Onlineshops zu durchforsten, reichen oft wenige Fragen an ChatGPT. Auch TikTok und Instagram beeinflussen, was in unserem Warenkorb landet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer ein bestimmtes Produkt sucht, kann inzwischen direkt bei KI-Diensten wie ChatGPT, Claude oder Gemini starten. Nutzer beschreiben, was sie brauchen, nennen ein Budget und erhalten passende Vorschläge. Mit Webzugriff können die Systeme Angebote suchen, Produkte vergleichen und Unterschiede erklären.

Teilweise suchen KI-Agenten sogar nach Rabattcodes für bestimmte Shops oder Marken. Ob diese tatsächlich funktionieren, muss allerdings vor dem Bezahlen überprüft werden. Auch die Kaufabwicklung ist noch unterschiedlich: Bei ausgewählten Händlern ist in den USA bereits ein direkter Abschluss über ChatGPT möglich. In anderen Fällen wird man zum Onlineshop weitergeleitet.

TikTok und Instagram machen Lust auf Neues

Nicht jeder Einkauf beginnt mit einer konkreten Suche. Oft entsteht ein Kaufwunsch erst beim Scrollen durch soziale Netzwerke. Eine Jacke in einem Video, ein neues Küchengerät oder ein besonders praktisches Gadget können spontan das Interesse wecken.

Dahinter stecken Empfehlungssysteme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Inhalte auswählen. Sie berücksichtigen unter anderem, wie lange Nutzer ein Video ansehen, welche Beiträge sie liken oder teilen und welche sie überspringen. So beeinflusst KI zunehmend, welche Produkte überhaupt wahrgenommen werden.

Bei TikTok Shop können Produkte direkt über Videos und Livestreams gekauft werden. Alternativ lässt sich ein Screenshot eines interessanten Artikels nutzen, um über eine Bildsuche ähnliche Produkte zu finden.

Diese KI-Helfer gibt es bereits

Auch große Onlinehändler setzen auf künstliche Intelligenz. Amazon bietet mit Rufus einen Einkaufsassistenten, der Fragen zu Produkten beantwortet, Eigenschaften vergleicht und Kundenbewertungen einbezieht. © Getty Images

Auch große Onlinehändler setzen auf künstliche Intelligenz. Amazon bietet mit Rufus einen Einkaufsassistenten, der Fragen zu Produkten beantwortet, Eigenschaften vergleicht und Kundenbewertungen einbezieht. Der Versandhändler OTTO nutzt ebenfalls einen KI-Agenten, der normale Fragen versteht und passende Artikel vorschlägt.

Bei Zalando können Kunden Produktbilder hochladen und nach ähnlichen Artikeln suchen. Das US-Startup Phia geht noch einen Schritt weiter: Die Anwendung vergleicht Modepreise, zeigt günstigere Alternativen – auch aus dem Secondhand-Bereich – und informiert über Preissenkungen.

KI kann sich auch irren

So praktisch die neuen Einkaufshelfer sind, blind verlassen sollte man sich auf sie nicht. Produkte können falsch beschrieben, Angebote veraltet oder Artikel bereits ausverkauft sein. Auch Versandkosten, Liefertermine und tatsächliche Rabatte sollten vor dem Kauf überprüft werden.

Zudem durchsuchen KI-Agenten nicht automatisch den gesamten Markt. Und ein Produkt, das in einem TikTok-Video besonders überzeugend präsentiert wird, ist nicht automatisch hochwertig. Werbung und bezahlte Empfehlungen müssen weiterhin kritisch betrachtet werden.

Kaufen, ohne den Onlineshop zu besuchen?

Die Entwicklung geht in Richtung sogenannter "Agentic Commerce". Dabei übernehmen KI-Agenten immer mehr Schritte eines Einkaufs – von der Suche über den Vergleich bis hin zur möglichen Bestellung.

Für Händler bedeutet das eine Veränderung: Kunden könnten künftig Produkte kaufen, ohne jemals die Website des Anbieters aufzurufen. Für Konsumenten soll der Weg zum passenden Angebot kürzer und bequemer werden.

Ob im Chat oder beim Scrollen: Künstliche Intelligenz wird immer stärker zum Einkaufsberater. Die Entscheidung, was tatsächlich im Warenkorb landet, liegt aber weiterhin bei den Kunden.