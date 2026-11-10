Nach acht Monaten: Kiew und Moskau sprechen wieder miteinander

US-Präsident Donald Trump erwartet ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Dabei stellt er territoriale Verluste in Aussicht, während in Abu Dhabi neue Verhandlungen gestartet sind. Währenddessen haben die Gespräche zwischen Kiew und Moskau begonnen - nach monatelanger Funkstille.

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US-Präsident Donald Trump hat sich in der TV-Sendung "60 Minutes" zu einem möglichen Ende des Konflikts geäußert. Er rechnet mit einem baldigen Abschluss eines Abkommens, stimmte die Ukraine dabei jedoch auf territoriale Verluste ein. Trump erklärte im Interview: "Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben".

© APA/AFP/X/@rustem_umerov/HANDOUT

Spannungsverhältnis zwischen Selenskyj und Putin

Als größtes Hindernis für ein Kriegsende bezeichnete Trump den Hass zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Auf die Frage von Reporter Ross Douthat, ob dieser Hass angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei, entgegnete Trump: "Nun, ist es - aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt." Zudem weigerte sich Trump zu sagen, wem von beiden er mehr vertraue. Er betonte, dass der Kremlchef ihn nicht hinhalte, und behauptete: "Niemand war Russland gegenüber härter als ich".

Verhandlungen nach monatelanger Pause gestartet

Parallel dazu haben Russland und die Ukraine nach mehr als acht Monaten Pause wieder Verhandlungen aufgenommen. Die auf zwei Tage angesetzten Gespräche finden unter US-Vermittlung in Abu Dhabi statt. Russische Staatsmedien zeigten den Auftakt des Treffens in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Damit laufen erstmals seit längerer Zeit wieder direkte Gespräche über ein Ende des Krieges.