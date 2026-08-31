Eine Tote, Verletzte
Todes-Schüsse bei Rave-Party: 43-Jähriger festgenommen
Schweiz. Die Aargauer Kantonspolizei hat am Tag nach den Schüssen auf der Rave-Veranstaltung einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 43-jährigen Schweizer, gegen den dringender Verdacht besteht. Der Zugriff erfolgte in der Nacht auf Montag. Bisher sind über den Festgenommenen keine weiteren Informationen von der Polizei bekanntgegeben worden.
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Mindestens zwei Waffen im Spiel
Bei dem Schusswaffen-Angriff am frühen Sonntagmorgen wurde eine 22-jährige Italienerin getötet. Zudem wurden fünf weitere Personen im Alter von 24 bis 31 Jahren verletzt, darunter eine deutsche Frau sowie vier Schweizer Männer. Die Einsatzkräfte sicherten am Ort des Geschehens Projektile sowie Hülsen von zwei verschiedenen Kalibern. Neben Neun-Millimeter-Munition wurden über ein Dutzend Hülsen einer Langwaffe sichergestellt.
Polizei prüft derzeit drei Hypothesen
Zur Täterschaft und den Hintergründen wird weiter intensiv ermittelt. Einsatzleiter Matthias Schildknecht betonte, dass noch keine abschließenden Angaben gemacht werden können. Die Behörden verfolgen aktuell drei gleichrangige Vermutungen: einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Regierungsrat Dieter Egli erklärte, dass die Einsatzkräfte mit Hochdruck daran arbeiten, die Tat und das genaue Motiv vollständig aufzuklären.
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