oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wegen Handelskrieg

US-Bürger hamstern Toilettenpapier

Leere Regale mit wenigen Packungen Charmin-Toilettenpapier in einem Supermarkt.
© Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images (Archivbild)
Millionen Amerikaner sorgen sich um Toilettenpapier und beginnen mit Hamsterkäufen. Der Grund ist der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und Kanada.
OE24 auf Google bevorzugen

USA/Kanada. In den Vereinigten Staaten herrscht große Sorge um ein ganz wichtiges Alltagsprodukt: Toilettenpapier. Nach Berichten mehrerer US-Medien haben in vielen Regionen bereits Hamsterkäufe begonnen, was an Szenen aus Österreich während der Corona-Pandemie erinnert.

Der Auslöser in den USA ist jedoch ein ganz anderer, denn ab dem 8. September sollen auf zahlreiche Waren Strafzölle von bis zu 50 Prozent fällig werden. Nachdem Gespräche zwischen Washington und Ottawa am vergangenen Wochenende gescheitert waren, kündigte Kanadas Premierminister Mark Carney an, "Dollar für Dollar" zurückzuschlagen.

Auch interessant

Rauchwolke über dem Meer: Jacht brennt vor Jesolo

Amok, Terror? Rätsel um Todes-Schüsse bei Techno-Festival

Sturzflut im Grand Canyon: Toter, 15 Vermisste

Zölle treffen die Papierbranche

Dieser Gegenschlag trifft die Papierbranche besonders hart, da Kanada hohe Aufschläge auf Toilettenpapier sowie wichtige Vorprodukte für Taschentücher und Hygienepapier plant. Die USA sind hier extrem abhängig: Laut Weltbank-Daten importierten sie allein 2024 Toilettenpapier im Wert von rund 328 Millionen Dollar aus Kanada. Kein anderes Land liefert mehr, wovon auch Handelsriesen wie Costco stark abhängig sind, wie "Bild" berichtet.

Händler rechnen mit Aufschlägen

Viele Verbraucher füllen jetzt laut US-Medien ihre Vorratskammern, nachdem in sozialen Netzwerken Warnungen vor teureren Preisen die Runde gemacht hatten. Die große Angst ist, dass die neuen Zölle zu deutlichen Preisanstiegen führen.

Seit Jahren will der US-Präsident Kanada an die Vereinigten Staaten anschließen und den nördlichen Nachbarn zum "51. Bundesstaat" machen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Amok, Terror? Rätsel um Todes-Schüsse bei Techno-Festival

Papst zelebrierte Karfreitagliturgie

Junge Österreicher sind "Display-Junkies"

Sturzflut im Grand Canyon: 15 Vermisste

Im September gibt's DIESES seltene Himmelsspektakel

Jetzt gehen den Briten die Busfahrer aus

Rauchwolke über dem Meer: Jacht brennt vor Jesolo

US-Bürger hamstern Toilettenpapier

Putins Patentochter hat Russland zu Fuß verlassen

Dealer vergewaltigt 11-Jährige, dann eine 13-Jährige