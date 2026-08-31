Rauchwolke über dem Meer: Jacht brennt vor Jesolo

Eine schwarze Rauchwolke alarmierte zahlreiche Badegäste.

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Eine rund 20 Meter lange Jacht ist vor der norditalienischen Adriaküste bei Jesolo in Brand geraten und später gesunken. Die zehn Menschen an Bord, darunter der Kapitän, konnten rechtzeitig von der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

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Der Brand brach am frühen Sonntagabend rund 100 Meter vor dem Strand im Bereich des Leuchtturms von Jesolo aus. Eine schwarze Rauchwolke alarmierte zahlreiche Badegäste. Die Feuerwehr rückte mit Löschbooten, Tauchern und einem Hubschrauber an, der Wasser aus der Luft auf die brennende Jacht abwarf.

Brand hatte Auswirkungen auf Flugverkehr

Nachdem das Feuer weitgehend bekämpft worden war, begann das Schiff zu sinken. Dabei bestand die Gefahr einer Meeresverschmutzung durch Dieselkraftstoff. Einsatzkräfte setzten schwimmende Sperren und saugfähige Barrieren ein. Nach Angaben der Behörden könnten sich noch mehrere hundert Liter Treibstoff im Tank befinden.

Der Brand hatte zudem Auswirkungen auf den Flugverkehr. Am Flughafen Venedig wurden am Abend mehrere Flüge umgeleitet.