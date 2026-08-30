oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Auf 8.000 Meter

Heikler Notfall in Mallorca-Flieger

Ein Smartwings Boeing 737-800 landet vor einem Terminal am Flughafen in Warschau.
© Getty Images
Schreckmoment auf dem Weg in den Urlaub: Eine Passagiermaschine in Richtung Palma de Mallorca musste nach einem abgesetzten Notsignal eine ungeplante Zwischenlandung in Frankreich einlegen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Samstagabend befand sich die Maschine der Airline Smartwings, die den Flug EW590 im Auftrag von Eurowings durchführte, auf dem Weg von Köln-Bonn nach Palma de Mallorca. An Bord des Flugzeugs hielten sich 131 Passagiere sowie die Besatzung auf. Südlich von Paris funkte die Boeing 737 plötzlich den Notfallcode 7700, welcher eine Notlage in rund 8.000 Metern Flughöhe anzeigt.

Auch interessant

Noch nie so viele Hitze-Tote wie in diesem Sommer

Schellhorn: "Reformen bleiben bei Ländern stecken"

Schüsse bei Rave: Mehrere Opfer

Außerplanmäßige Landung

Wie RTL berichtet, leiteten die Piloten umgehend den Sinkflug ein und steuerten den Flughafen Charles de Gaulle in Paris an. Dort konnte die Maschine gegen 22 Uhr sicher aufsetzen.

Ursache für den Zwischenfall geklärt

Ein Sprecher von Eurowings erklärte gegenüber dem TV-Sender: "In der hinteren Bordküche gab es eine Dampfentwicklung. Sicherheit hat oberste Priorität, deshalb haben sich die Piloten zu der außerplanmäßigen Landung entschieden."

Untersuchungen an der Maschine laufen

Die betroffene Boeing wird nun von Fachleuten genauer unter der Lupe genommen und untersucht. Die tschechische Fluggesellschaft Smartwings betreibt mehrere Flugzeuge für das Kölner Unternehmen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Meteorsturm!" Perseiden 2028 besonders spektakulär

Lotto-Millionäre renovieren Schule im Heimat-Dorf

Autoverkäufer entpuppt sich als Prinz von Belgien

Hagelsturm verwandelt Adria-Strand in weiße Winterlandschaft

Echtes Grab Jesu nach 2.000 Jahren endlich entdeckt?

High-Tech-Satellit soll Unwetter besser vorhersagen

Heikler Notfall im Mallorca-Flieger

Schüsse in der Schweiz: Mehrere Tote

Venedig: Wer DIESE Regel bricht, muss tief in die Tasche greifen

Schweres Hagelunwetter zerstört historischen Dom