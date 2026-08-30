Heikler Notfall in Mallorca-Flieger

Schreckmoment auf dem Weg in den Urlaub: Eine Passagiermaschine in Richtung Palma de Mallorca musste nach einem abgesetzten Notsignal eine ungeplante Zwischenlandung in Frankreich einlegen.

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Am Samstagabend befand sich die Maschine der Airline Smartwings, die den Flug EW590 im Auftrag von Eurowings durchführte, auf dem Weg von Köln-Bonn nach Palma de Mallorca. An Bord des Flugzeugs hielten sich 131 Passagiere sowie die Besatzung auf. Südlich von Paris funkte die Boeing 737 plötzlich den Notfallcode 7700, welcher eine Notlage in rund 8.000 Metern Flughöhe anzeigt.

Außerplanmäßige Landung

Wie RTL berichtet, leiteten die Piloten umgehend den Sinkflug ein und steuerten den Flughafen Charles de Gaulle in Paris an. Dort konnte die Maschine gegen 22 Uhr sicher aufsetzen.

Ursache für den Zwischenfall geklärt

Ein Sprecher von Eurowings erklärte gegenüber dem TV-Sender: "In der hinteren Bordküche gab es eine Dampfentwicklung. Sicherheit hat oberste Priorität, deshalb haben sich die Piloten zu der außerplanmäßigen Landung entschieden."

Untersuchungen an der Maschine laufen

Die betroffene Boeing wird nun von Fachleuten genauer unter der Lupe genommen und untersucht. Die tschechische Fluggesellschaft Smartwings betreibt mehrere Flugzeuge für das Kölner Unternehmen.