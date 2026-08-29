Autoverkäufer entpuppt sich als Prinz von Belgien

Ein DNA-Test veränderte das Leben von Clément Vandenkerckhove für immer. Der 26-jährige Belgier ist der heimliche Sohn von Prinz Laurent und nun offiziell Teil der königlichen Familie.

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Belgien. Ein echtes royales Märchen, das für großes Staunen sorgt: Der 26-jährige Clément Vandenkerckhove aus dem flämischen Aalter (ca. 30.000 Einwohner, Provinz Ostflandern) führte bis vor Kurzem ein völlig normales, unauffälliges Leben. Er verdiente sein Geld zeitweise als Küchenhilfe für den Mindestlohn und arbeitete als Autoverkäufer. Doch nach einem DNA-Test steht seine Welt kopf. Er wurde offiziell als leiblicher Sohn des belgischen Royals Prinz Laurent anerkannt und darf nun selbst den Prinzentitel tragen.

Verbotene Liebe der belgischen Royals

Die dramatische Familiengeschichte nahm 1995 bei einer Modenschau in Paris ihren Anfang, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Cléments Mutter, Iris Vandenkerckhove – in der belgischen Öffentlichkeit bekannt unter ihrem Model- und TV-Namen Wendy Van Wanten –, lernte dort den Prinzen kennen. Das Paar stürzte sich in eine überaus leidenschaftliche Beziehung. Die königliche Familie lehnte diese Verbindung jedoch strikt ab. Das Model mit dem sehr freizügigen Image galt keineswegs als passende Schwiegertochter, weshalb der Prinz auf Druck seiner Eltern später die Britin Claire Coombs heiratete. Iris zog ihren Sohn daraufhin als alleinerziehende Mutter auf.

Späte Wahrheit über den Vater

Erst an seinem 16. Geburtstag erfuhr Clément, wer sein biologischer Vater wirklich ist. Nach jahrelangem Zögern fasste der schüchterne junge Mann 2020 den Mut, Kontakt aufzunehmen. Der Royal reagierte herzlich und schlug einen gemeinsamen DNA-Test vor, der die Vaterschaft schließlich eindeutig bewies. Die offizielle rechtliche Anerkennung erfolgte unlängst vor einem Standesbeamten, nachdem die Geschichte bereits im Vorjahr durch eine TV-Dokumentation einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden war.

Clément, der nach dem frühen Krebstod seiner männlichen Bezugsperson (der Manager seiner Mutter, Danny De Waele) in der Kindheit oft mit mentalen Problemen und starken Panikattacken zu kämpfen hatte, hat mittlerweile eine tiefe Bindung zu seinem Vater aufgebaut. Er respektiert ihn sehr, auch wenn dieser im Laufe der Jahre in etliche finanzielle und diplomatische Skandale verwickelt war.

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Bodenständig trotz neuem royalen Titel

Obwohl er nun Anspruch auf das beträchtliche Privatvermögen des Prinzen hat, möchte Clément sein bisheriges, ruhiges Leben weitgehend beibehalten. Er wohnt weiterhin mit seiner 24-jährigen venezolanischen Freundin Guadalupe Borrero Ferreira in einer bescheidenen Wohnung über einer Bank in Aalter, wie "Daily Mail" berichtet. Anstatt in die luxuriöse Villa Clémentine nach Brüssel zu ziehen, betreibt er sein eigenes kleines Immobilienunternehmen für Garagen einfach weiter. Seine neue öffentliche Rolle möchte er in Zukunft vor allem für wohltätige Zwecke nutzen, um sich gezielt für junge Menschen mit psychischen Problemen einzusetzen. Nur einer echten Leidenschaft bleibt der neue Prinz kompromisslos treu: schnellen Autos. Eine Liebe, die er übrigens direkt mit seinem königlichen Großvater Albert II. teilt.