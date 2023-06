Vor eineinhalb Jahren hatten sie ihre Verlobung öffentlich gemacht – jetzt haben sich Manuela Zinsberger und ihre Braut Madeleine das Ja-Wort gegeben.

Die 27-jährige ÖFB-Torfrau und Arsenal-Spielerin Manuela Zinsberger hat geheiratet. Sie gab ihrer Braut Madeleine am Hannersberg im Südburgenland das Ja-Wort. Ein Foto auf Instagram zeigt die zwei frischvermählten romantisch vor einem Sonnenuntergang in den Weinbergen. Die beiden halten sich in den Armen und schauen zusammen in die idyllische Umgebung. "Mrs & Mrs Zinsberger", schreibt sie zu dem märchenhaften Hochzeitsfoto.

Manuela Zinsberger spielt aktuell für Arsenal in der höchsten englischen Liga. Zuvor war die Torfrau für den FC Bayern München aktiv, mit dem sie zwei Mal Meister geworden ist (2015 und 2016). Ihr größter Erfolg mit dem Nationalteam war das Erreichen des EM-Halbfinales 2017.