Große Sorge: Paris-Goalie Sergio Rico erneut im Koma

Paris Saint-Germain sorgt sich weiter um Zweier-Goalie Sergio Rico: Der Tormann des französischen Meisters musste nach seinem tragischen Reitunfall Ende Mai erneut ins Koma gefallen.

Laut der französischen Zeitung "L'Equipe" ist der zweite Torman von Paris Saint-Germain, Sergio Rico, erneut ins Koma gefallen. Der Spanier hat bei einem Reitunfall am Tag nach der Meisterfeier in Frankreich Hirnblutungen erlitten. Seitdem wird er in einem Krankenhaus in Sevilla behandelt. Ersten Berichten zufolge machte er zwar Fortschritte, allerdings dürfte er einen Rückschlag erlitten haben.

Schock in Paris: Tormann Sergio Rico lebensgefährlich verletzt

Laut einer Stellungnahme der behandelnden Ärzte wurde eine Sedierung notwendig. Das bedeutet, dass Rico über einen Venenzugang Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und Schlafmittel verabreicht werden müssen. Damit soll sicher gestellt werden, dass der 29-Jährige in einen Entspannungszustand versetzt ist.

Erst vor einem Jahr wechselte der Spanier nach Paris, kam in der Saison allerdings zu keinem Einsatz. Dennoch zeigten seine Teamkollegen, welch Stellenwert er innerhalb der Mannschaft hat. Am letzten Spieltag widmete Superstar Kylian Mbappe sein Treffer dem Verunglückten. Bereits am Tag des Unfalls bat die Familie von Rico, dass man für ihn beten solle. Das ist tragischerweise jetzt wohl noch nötiger.