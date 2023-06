Unrühmlicher Abschied: Fans pfeifen Messi aus Stadion

Der letzte Auftritt von Lionel Messi im Trikot von PSG. Der Argentinier wird den Verein zum Saisonende verlassen. Wurde er anfangs noch von den Fans gefeiert, wurde das Verhältnis in den letzten Monaten immer schlechter. Gerade sein Trip nach Saudi-Arabien, trotz einer Niederlage und Verbot vom Verein, dürfte wohl vielen Fans besonders sauer aufgestoßen sein. Sport24 berichtete. Er wurde vom Verein daher auch suspendiert.

????????????| Leo Messi’s name was still booed by some when his name was announced in the starting 11 during his last game as a PSG player.. ????????‍♂️????

pic.twitter.com/9zyBrSxz6r