Messi: "Nicht alle bei Barca wollten, dass ich zurückkehre"

Fußball-Weltmeister Lionel Messi schlägt das lukrative Angebot Saudi-Arabien aus und wechselt mit höchster Wahrscheinlichkeit zu Inter Miami. Der argentinische Superstar bestätigte am Mittwoch seine Absicht, künftig für den US-Club spielen zu wollen. Die Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, so Messi weiter.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, nach Miami zu gehen. Ich habe es aber noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen. Mir fehlen noch ein paar Dinge, aber wir haben beschlossen, weiterzumachen", sagte Messi am Mittwoch.

Damit sagte Messi auch seinem Herzensverein Barcelona ab. "Ich wollte unbedingt zu Barca zurückkehren, ich hatte diesen Traum", so der Weltmeister zu "Mundo Deportivo" „Ich wollte meinen Kindern sagen: 'Wir gehen zurück nach Barcelona', aber dann passierte nichts."

Messi habe von Barca kein offizielles Angebot erhalten. "Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob Barca alles getan hat, um es möglich zu machen“, so Messi. „Geld war für mich nie ein Problem. Wir haben nicht einmal über den Vertrag mit Barcelona gesprochen“, so der Argentinier weiter. „Ich bin sicher, dass es Leute im Verein gibt, die nicht wollen, dass ich zu Barca zurückkehre.“

Messi: "I received bids from other European clubs but I didn't even considered those proposals because my only idea was to join Barcelona in Europe". ???????????????? #Messi



"With Barça deal collapsing, I wanted to try something different now in Miami". pic.twitter.com/dq0ZqrMTuw