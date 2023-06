Messi-Vater verrät Wunschziel

Welches Trikot streift sich Lionel Messi nächste Saison über? Sein Vater und Berater Jorge gibt ein aussagekräftiges Update.

Letzte Woche wurde in Saudi-Arabien bereits der Termin verkündet, wann Weltmeistrer Lionel Messi bei seinem vermeintlichen neuen Verein, Al-Hilal, vorgestellt werden soll. Ei nAngebot in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro soll am Tisch liegen. Doch die neuesten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Argentinier keine Lust auf den Wüsten-Kick haben dürfte. Jorge Messi, der Vater und Berarter des siebenfachen Weltfußballers, war am Montag für Verhandlungen mit Barcelona-Präsident Joan Laporta in Spanien.

"Leo will nach Barcelona zurückkommen und ich würde mich freuen, ihn wieder bei Barca zu sehen. Ein Wechsel zu Barca ist eine Option für uns", verrät Papa Messi nach dem etwa 40-minütigen Meeting. Der mächtige Klub-Boss hält den Ball hingegen eher flach: "Wir werden sehen. Es ist schwierig. Wenn du alles tust, was du kannst, besteht keine Pflicht, noch mehr zu tun."

???? Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.



More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.



???????? Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

Copa America 2024 letztes Ziel

Hinter der Rückkehr des »verlorenen Sohnes« steht vor allem aus finanziellen Gründen ein großes Fragezeichen. Die Katalanen sind weiterhin hoch verschuldet. Die spanische Liga wacht mit Argusaugen über die Ausgaben des frisch gebackenen Meisters. Das Monster-Gehalt des Ausnahmekönners ist unter den Auflagen kaum stemmbar für die Blaugrana. Dennoch wird alles versucht um auch in der Champions League wieder Bewerbsfährig zu sein.

Barcelona wartet seit 2015 auf den Titel in der Königsklasse. Mit Messi will man noch einmal angreifen und die Karriere des Eigengewächses mit seinem fünften Titel in der Champions League krönen. Für den 27-fachen spanischen Meister erzielte »La Pulga« in 610 Spielen 544 Tore und bereitete 126 weitere vor. Sein letztes großes Ziel ist der Gewinn der Copa America 2024 mit der argentinischen Nationalmannschaft. So lange will er noch auf Top-Niveau in Europa weitermachen.