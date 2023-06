Diese zwei Tennis-Stars sollen das neue Traumpaar sein

Paula Badosa (25) und Stefanos Tsitsipas (24) sollen sich am Rande der French Open gedated haben.

Tennis-Romanze in Paris? Die Spanierin Paula Badosa (25) und der Grieche Stefanos Tsitsipas (24) sollen ein Paar sein. Die beiden sollen sich am Rande von Roland Garros in Paris gedatet haben. Dennoch gibt es Zweifel am neuen Glück.

Paula Badosa, die ehemalige Nummer 2 der Weltrangliste, fehlt wegen einer Stressfraktur in der Wirbelsäule bei den French Open – in Paris war sie trotzdem. Wegen Tsitsipas? Badosa war bei zwei Tsitsipas-Spielen im Stadion. Sie versuchte zwar unerkannt zu bleiben, allerdings entdeckten sie Fotografen. Ist Badosa ein Monat nach der Trennung von ihrem Model-Freund Juan Betancourt (32) wieder vergeben?

Einen Bericht der spanischen Zeitung "Hola" über das neue Glück dementierte sie bei Instagram und bezeichnete ihn als falsch. Tsitsipas schweigt zu den Gerüchten.

Derzeit kursiert ein Video im Internet, dass die beiden im gemeinsamen Dubai-Urlaub aufgenommen hatten.

In dem kurzen Clip wirken die beiden sehr vertraut miteinander. Die 25-jährige Spanierin kümmert sich liebevoll um die Haare des Griechen umarmt ihn und gibt ihm ein Küsschen. Tsitsipas filmte die Szene vorm Spiegel sitzend und wirkt sichtlich entspannt.