Hagelsturm verwandelt Adria-Strand in weiße Winterlandschaft

Ein heftiger Hagelsturm ist am Freitag über die norditalienische Region Venetien gezogen. Am Lido von Venedig verwandelte sich der Strand dadurch zeitweise in eine Winterlandschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag zog ein schweres Unwetter mit heftigen Gewittern, Sturm, Starkregen und Hagel über die norditalienische Region Venetien hinweg und sorgte am Lido von Venedig für einen ungewöhnlichen Anblick. Weiße Hagelmassen ließen den Strand wie eine Winterlandschaft wirken, was in sozialen Medien für Staunen sorgte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Besonders hart traf das Unwetter die Gebiete um Venedig und Verona, wo die Feuerwehren rund 350 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, beschädigter Dächer, Überflutungen sowie abgerissener Masten und Leitungen verzeichnen mussten. Der Präsident der Region Venetien, Alberto Stefani, rief den regionalen Notstand aus, während die vollständige Schadensbilanz noch aussteht.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Schäden am historischen Dom

Auch in Cremona in der Lombardei richtete ein schweres Unwetter am Freitag erhebliche Schäden an. Eine Windhose, begleitet von heftigen Gewittern, Hagel und starken Böen, traf am Nachmittag das historische Zentrum. Dabei wurde eine Turmspitze des Doms beschädigt und das Dach des Bürgerturms teilweise abgedeckt, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Zudem entstanden Schäden am Rathaus, an Wohnhäusern und zahlreichen Autos. Rund 40 Menschen erlitten Verletzungen durch Hagelkörner, herabfallende Dachziegel, Fassadenteile oder Trümmer und mussten medizinisch behandelt werden.

Extreme Hitze vorausgegangen

Dem Unwetter war eine außergewöhnliche Hitzewelle vorausgegangen, bei der in Teilen Italiens am Freitag Temperaturen von bis zu 46 Grad gemessen wurden. Besonders extrem war die Hitze auf Sardinien und Sizilien, während in Rom rund 41 Grad erreicht wurden. Bereits in der Vorwoche hatten kräftige Unwetter an der Adria für Schäden gesorgt, unter anderem in den bekannten Badeorten Lignano und Grado.