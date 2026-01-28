Schlafindex: Wien zählt zu den Städten die am schlechtesten schlafen!

In einer Welt, die niemals schläft, ist Schlaf zum Luxusgut geworden. Der European Sleep Index 2026 von Coway untersuchte die Schlafqualität in 25 europäischen Metropolen. Das Ergebnis: Wien gehört zu den Städten mit der schlechtesten Schlafqualität Europas.

In einer Stadt, die regelmäßig zur lebenswertesten Metropole der Welt gekürt wird, scheint eines besonders zu fehlen: erholsamer Schlaf. Wien, sonst Spitzenreiter in Sachen Lebensqualität, schneidet in puncto Schlafqualität überraschend schlecht ab, wie der aktuelle Sleep Index zeigt, der 25 europäische Großstädte miteinander vergleicht.

© Getty Images

Wien schläft schlecht

Die Ergebnisse lassen aufhorchen: In der österreichischen Hauptstadt berichten viele Menschen über häufige Unterbrechungen der Nacht und weniger erholsame Schlafphasen, und die Belastung durch Lärm, Stress und sommerliche Tropennächte verschärft das Problem weiter. Studien zeigen zudem, dass ein erheblicher Anteil der Wiener Bevölkerung von schlechter bis sehr schlechter Schlafqualität betroffen ist – deutlich über dem Durchschnitt anderer Städte.

© Getty Images

Wien kommt daher nur auf den 22. Platz des Schlaf-Rankings. Dahinter folgen Barcelona (Platz 23), Warschau (Platz 24) und Prag als Schlusslicht.

Hier schlafen die Menschen am besten

Zürich Amsterdam Stockholm Kopenhagen

© Getty Images

Am anderen Ende des Spektrums liegt Zürich. Mit einem Score von nur 20,11 Strafpunkten ist Zürich der Spitzenreiter des Index. Die Schweizer Metropole zeichnet sich durch außergewöhnlich niedrige Lichtverschmutzung aus. Kombiniert mit moderater Luftqualität, geringem Alkoholkonsum und einer bewussten Gesundheitskultur schafft Zürich ideale Voraussetzungen für qualitätsvollen Schlaf.

Auf Platz zwei schafft es Amsterdam, Stockholm folgt am dritten Platz und Kopenhagen auf Rang 4.