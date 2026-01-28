Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Müde Augen? Diese LED-Maske ist gerade extrem günstig!
© SHARK DE / AT
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Mega Beauty-Deal

Müde Augen? Diese LED-Maske ist gerade extrem günstig!

28.01.26, 09:22
Teilen

Wer kennt es nicht: Müde Augen, leichte Schwellungen am Morgen – und gefühlt helfen weder Schlaf noch Creme so richtig. Genau hier setzt die Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL an!

Sie kombiniert moderne LED-Lichttherapie mit gezielter Kühlung für die sensible Augenpartie. Wir haben uns das Beauty-Gadget genauer angesehen – und waren ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt.

LED trifft Kühlung: Das kann die Shark CryoGlow Maske wirklich

Schon beim ersten Aufsetzen merkt man: Das ist kein billiges Beauty-Spielzeug. Die Maske sitzt angenehm, wirkt hochwertig und punktet direkt mit ihrem cleveren Konzept. Während die LED-Technologie die Hautpflege unterstützt, sorgt die integrierte Kühlfunktion für einen sofortigen Frische-Kick rund um die Augen.

Das Gefühl? Entspannend, kühlend, fast wie eine kleine Spa-Behandlung für zu Hause. Besonders nach langen Tagen vor dem Bildschirm oder kurzen Nächten ein echter Gamechanger.

Lesen Sie auch

Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL 

Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL 

© Shark DE / AT

Warum wir die Shark CryoGlow Maske empfehlen

Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL

Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL

© Shark DE / AT

  • LED-Lichttherapie für die Gesichtshaut: Unterstützt eine gepflegte, frischere Haut
  • Kühlung der Augenpartie: Ideal gegen müde Augen, Schwellungen und Spannungsgefühle
  • Angenehmer Tragekomfort: Sitzt stabil, ohne zu drücken
  • Modernes Design: Stylisch in Lila und absolut hochwertig verarbeitet
  • Einfach in der Anwendung: Perfekt für die tägliche Beauty-Routine oder den Feierabend

Gerade die Kombination aus Licht und Kälte macht den Unterschied – man merkt sofort, dass hier zwei effektive Pflegeansätze zusammenkommen.

Top-Preis & Extra-Rabatt sichern

Aktuell gibt es die Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie – Lila FW312EUPL zum Top-Preis von 299,99€.

On top lässt sich der Newsletter-Gutschein mit 10 % Extra-Rabatt nutzen – damit sinkt der Preis auf starke 269,99€.

Das ist der aktuelle Bestpreis!

Aber Achtung: Dieser Deal kann sich jederzeit ändern. Wer mit dem Gedanken spielt, sollte also nicht zu lange zögern.

Für wen lohnt sich die CryoGlow Maske?

Die Maske ist ideal für alle, die:

  • häufig unter müden oder geschwollenen Augen leiden
  • ihre Hautpflege auf das nächste Level bringen wollen
  • sich regelmäßig eine kleine Wellness-Auszeit gönnen möchten
  • moderne Beauty-Tech lieben und Wert auf Qualität legen

Egal ob morgens zum Wachwerden oder abends zum Runterkommen – die Anwendung passt easy in jeden Alltag.

Wir geben es zu: Der Preis wirkt auf den ersten Blick happig. Aber in Kombination mit dem aktuellen Rabatt wird daraus ein richtig starkes Angebot. Die Shark CryoGlow LED-Maske überzeugt mit durchdachter Technik, spürbarem Effekt und echtem Spa-Gefühl. Wer seiner Haut (und besonders der Augenpartie) etwas Gutes tun möchte, bekommt hier ein Premium-Beauty-Tool zum Bestpreis. 

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen