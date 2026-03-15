4K-Heimkino-Beamer jetzt im Amazon-Frühlingsangebot!

Die Amazon Frühlingsangebote bringen aktuell auch spannende Deals für Heimkino-Fans. Besonders interessant ist derzeit der XGIMI Horizon 20 Pro 4K Laser Beamer, der während der Aktion günstiger erhältlich ist.

Der Projektor des Herstellers XGIMI richtet sich an Nutzer, die ein echtes Kino-Erlebnis zuhause schaffen möchten. Mit moderner RGB Triple-Laser-Technologie, 4K-Auflösung und hoher Helligkeit gehört das Modell zu den leistungsstärkeren Heimkino-Beamern seiner Klasse.

Während der Frühlingsangebote liegt der Preis aktuell bei etwa €1.793,95 – rund 15 % unter der unverbindlichen Preisempfehlung von €2.116,64.

XGIMI Horizon 20 Pro 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 4100 ISO Lumen, Google TV mit lizenziertem Netflix, Optischer Zoom & Lens Shift, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 20.000:1 Kontrast, 300" Display © Amazon

XGIMI Horizon 20 Pro 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 4100 ISO Lumen, Google TV mit lizenziertem Netflix, Optischer Zoom & Lens Shift, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 20.000:1 Kontrast, 300" Display © Amazon

4K-Laser-Technologie für großes Heimkino

Der Horizon 20 Pro setzt auf eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle, die besonders kräftige Farben und eine hohe Helligkeit liefern soll.

Zu den wichtigsten technischen Daten gehören:

• 4K UHD Auflösung

• 4100 ISO-Lumen Helligkeit

• 20.000:1 Kontrastverhältnis

• RGB Triple-Laser-Technologie

Damit eignet sich der Beamer nicht nur für dunkle Heimkinoräume, sondern auch für Wohnzimmer mit etwas Umgebungslicht.

Großes Bild bis zu 300 Zoll

XGIMI Horizon 20 Pro 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 4100 ISO Lumen, Google TV mit lizenziertem Netflix, Optischer Zoom & Lens Shift, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 20.000:1 Kontrast, 300" Display © Amazon

Ein großer Vorteil von Projektoren ist die mögliche Bildgröße. Der Horizon 20 Pro kann eine Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll darstellen.

Zusätzliche Funktionen sorgen für flexible Aufstellung:

• optischer Zoom

• Lens Shift zur Bildanpassung

• automatische Bildkorrekturen

Dadurch lässt sich das Bild relativ einfach an unterschiedliche Räume anpassen.

XGIMI Horizon 20 Pro 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 4100 ISO Lumen, Google TV mit lizenziertem Netflix, Optischer Zoom & Lens Shift, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 20.000:1 Kontrast, 300" Display © Amazon

Smart-TV-Funktionen direkt integriert

Der Beamer läuft mit Google TV, wodurch zahlreiche Streaming-Apps direkt verfügbar sind.

Zu den integrierten Funktionen gehören:

• Netflix (offiziell lizenziert)

• Zugriff auf viele Streaming-Apps

• Sprachsteuerung über Google Assistant

XGIMI Horizon 20 Pro 4K RGB Triple Laser Heimkino Beamer, 4100 ISO Lumen, Google TV mit lizenziertem Netflix, Optischer Zoom & Lens Shift, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 20.000:1 Kontrast, 300" Display © Amazon

Zudem unterstützt das Gerät Dolby Vision sowie IMAX Enhanced, wodurch Filme besonders kontrastreich und detailreich dargestellt werden können.

Fazit: Großes Heimkino für Film-Fans

Der XGIMI Horizon 20 Pro kombiniert moderne Laser-Technologie, hohe Helligkeit und umfangreiche Smart-TV-Funktionen. Gerade für Film- und Serienfans kann ein solcher Beamer eine spannende Alternative zum großen Fernseher sein.

Unser Eindruck: Wer ein hochwertiges Heimkino-Setup plant, findet während der Amazon Frühlingsangebote eine interessante Gelegenheit, beim Kauf zu sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.