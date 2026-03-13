Apple MacBook Air: Premium-Laptop jetzt zum Deal-Preis

Apples leichtes Premium-Notebook jetzt im Amazon-Deal!Die Amazon Frühlingsangebote laufen auf Hochtouren – und auch Apple-Hardware ist aktuell Teil der großen Shopping-Aktion. Besonders interessant: das Apple MacBook Air 13 Zoll mit M5 Chip, das derzeit für rund €1.209,07 erhältlich ist.

Das ultraleichte Notebook von Apple gehört zu den beliebtesten Premium-Laptops für Alltag, Studium und Arbeit – vor allem wegen seiner starken Performance und des besonders dünnen Designs.

Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI, 13,6" Liquid Retina Display, 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, Touch ID, WLAN 7; Himmelblau © Amazon

MacBook Air mit M5-Chip: Leistung für Alltag und Kreativarbeit

Herzstück des neuen MacBook Air ist der Apple M5 Chip, der mit einer 10-Core CPU und 8-Core GPU ausgestattet ist. Dadurch eignet sich das Gerät sowohl für klassische Office-Aufgaben als auch für anspruchsvollere Anwendungen wie Bildbearbeitung oder Videoschnitt.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

• Apple M5 Chip mit 10-Core CPU

• 8-Core GPU für Grafik- und Kreativanwendungen

• 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

• 512 GB SSD-Speicher

• 13,6-Zoll Liquid Retina Display

Apple positioniert das Modell außerdem als Laptop, der für KI-basierte Anwendungen und zukünftige Software-Features optimiert ist.

Hochauflösendes Liquid-Retina-Display

Das 13,6-Zoll Liquid Retina Display sorgt für besonders scharfe Darstellung und kräftige Farben. Dadurch eignet sich das Notebook nicht nur für Arbeit und Studium, sondern auch für Streaming, Fotos oder kreative Projekte.

Weitere praktische Funktionen:

• Touch ID zum schnellen Entsperren

• WLAN 7 für besonders schnelle Internetverbindungen

• extrem dünnes und leichtes Aluminium-Design

Das Modell ist außerdem in der Farbe Himmelblau erhältlich, die dem klassischen MacBook-Design einen modernen Look verleiht.

Preis-Check: Apple-Laptop im Frühlingsangebot

Apple-Produkte sind selten stark reduziert. Umso interessanter ist der aktuelle Preis während der Amazon-Frühlingsangebote.

Deal:

Aktuell etwa €1.209,07 für die Variante mit 16 GB RAM und 512 GB SSD.

Damit liegt das Gerät preislich unter vielen typischen Apple-Notebook-Konfigurationen mit vergleichbarer Ausstattung.

Fazit: MacBook Air bleibt einer der beliebtesten Premium-Laptops

Das MacBook Air mit M5 Chip kombiniert starke Leistung, lange Akkulaufzeit und ein extrem schlankes Design. Gerade für Studierende, Kreative oder mobile Arbeit bleibt das Modell eines der beliebtesten Notebooks im Premium-Segment.

Unser Eindruck: Wer ohnehin ein MacBook Air kaufen möchte, findet während der Amazon-Frühlingsangebote eine interessante Gelegenheit, beim Preis etwas zu sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.