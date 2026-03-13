Bosch-Deals bei Amazon: Diese Frühlingsangebote sollten Sie nicht verpassen!

Werkzeugfans aufgepasst! Die Amazon Frühlingsangebote laufen noch bis zum 16. März 2026 – und gerade bei Bosch-Tools purzeln die Preise kräftig. Vom Akkuschrauber über Gartengeräte bis hin zu Haushaltshelfern sind viele Bestseller jetzt deutlich günstiger zu haben.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Jetzt wird gespart

Der Frühling bringt nicht nur Sonne und frische Luft, sondern auch eines der ersten großen Shopping-Events des Jahres. Vom 10. bis 16. März 2026 hat Amazon seine Frühlingsangebote gestartet – mit tausenden Deals aus Technik, Haushalt, Garten und DIY. Gerade Werkzeuge und Geräte von Bosch gehören in solchen Aktionen traditionell zu den beliebtesten Schnäppchen. Kein Wunder: Die Marke steht für solide Qualität, durchdachte Technik und langlebige Produkte – egal ob Heimwerker, Gartenfans oder Frühjahrsputz-Profis.

Wir haben uns durch die Angebote geklickt und zeigen Ihnen die spannendsten Bosch-Deals, bei denen Sie aktuell besonders viel sparen können.

Frühjahrsputz und Haushalt: Bosch-Helfer für blitzblanke Ergebnisse

Der Frühling ist traditionell die Zeit für den großen Hausputz. Mit den richtigen Geräten geht vieles schneller und deutlich entspannter. Bosch bietet dafür praktische Tools – vom Fenstersauger bis zur elektrischen Reinigungsbürste. Und genau diese Geräte sind bei den Frühlingsangeboten aktuell besonders stark reduziert.

Bosch Akku-Fenstersauger

Wer Fenster, Spiegel oder die Duschkabine schnell streifenfrei bekommen möchte, dürfte am Bosch GlassVAC* Gefallen finden. Der kompakte Fenstersauger entfernt Wasser und Schmutz zuverlässig und sorgt dafür, dass Glasflächen nach dem Putzen sauber glänzen. Mit einer Akkuladung schafft das Gerät laut Hersteller bis zu 35 Fenster, was gerade beim Frühjahrsputz enorm praktisch sein kann.

Besonders attraktiv ist der aktuelle Deal: Statt 85,70 Euro kostet der Fenstersauger momentan 50,41 Euro. Das entspricht rund 41 Prozent Rabatt – ein Preisniveau, das man bei Bosch-Geräten dieser Kategorie nicht allzu oft sieht.

Bosch Akku Fenstersauger GlassVAC – für 50,41 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch UniversalBrush Reinigungsbürsten-Set

Eingetrocknete Essensreste, Kalk in den Fugen oder hartnäckiger Schmutz auf Fliesen – genau hier spielt die Bosch UniversalBrush* ihre Stärke aus. Die elektrische Reinigungsbürste übernimmt das Schrubben mit rotierenden Bürsten und erleichtert so viele Putzarbeiten im Haushalt.

Besonders praktisch: Zehn verschiedene Aufsätze gehören bereits zum Set und machen das Gerät vielseitig einsetzbar – vom Bad über die Küche bis hin zu Töpfen und Pfannen. Der Preis fällt im Rahmen der Frühlingsangebote deutlich: von 70,58 Euro auf 40,33 Euro. Das sind starke 43 Prozent Rabatt.

Bosch Elektro-Reinigungsbürsten-Set UniversalBrush – für 40,33 Euro bei Amazon*

© Bosch

Bosch EasyPump Mini-Kompressor

Ob Fahrradreifen, Autoreifen oder Fußball – mit der Bosch EasyPump* lässt sich vieles schnell aufpumpen. Der kompakte Mini-Kompressor liefert bis zu 10,3 bar Druck und stoppt dank Autostop-Funktion automatisch, sobald der gewünschte Wert erreicht ist.

Das Gerät passt problemlos in Rucksack oder Handschuhfach und wird bequem über USB-C aufgeladen. Gerade für unterwegs ist das extrem praktisch. Auch preislich lohnt sich der Blick: Statt 78,35 Euro kostet die EasyPump aktuell 55,25 Euro – ein guter 29-Prozent-Rabatt.

Bosch EasyPump elektrische Luftpumpe – für 55,25 Euro bei Amazon*

© Bosch

Handwerk und Heimwerken: Bosch-Werkzeuge für Ihre Projekte

Ob Möbel aufbauen, Löcher bohren oder Renovierungsarbeiten erledigen – gutes Werkzeug ist beim Heimwerken das A und O. Bosch zählt seit Jahren zu den beliebtesten Marken im DIY-Bereich. Bei den Frühlingsangeboten lassen sich aktuell mehrere Klassiker besonders günstig sichern.

Bosch Ortungsgerät Truvo

Bevor Sie zur Bohrmaschine greifen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Wand. Das Bosch Ortungsgerät Truvo* erkennt stromführende Leitungen und Metallobjekte und hilft so, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Ein Knopf genügt, um den Scanner zu starten. Gerade Heimwerker-Einsteiger kommen damit schnell zurecht. Preislich ist der Deal ebenfalls attraktiv: 37,10 Euro statt 57,47 Euro – das sind rund 35 Prozent Ersparnis.

Bosch Ortungsgerät Truvo – für 37,10 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Akku Schlagbohrschrauber UniversalImpact

Ein vielseitiges Werkzeug gehört in jede Heimwerker-Grundausstattung – und genau hier kommt der Bosch UniversalImpact* ins Spiel. Der Schlagbohrschrauber kombiniert Schrauben, Bohren und Schlagbohren in einem Gerät und eignet sich damit für viele Projekte im Haus.

Das Set enthält bereits Akku und Koffer, sodass Sie direkt loslegen können. Besonders interessant ist der aktuelle Preis: Statt 137,64 Euro kostet das Gerät derzeit 94,18 Euro. Damit sparen Sie rund 32 Prozent.

Bosch Akku Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18 V – für 94,18 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Akkuschrauber IXO (7. Generation)

Der Bosch IXO* gehört zu den beliebtesten Mini-Akkuschraubern überhaupt. Das kompakte Gerät eignet sich perfekt für Möbelmontagen, kleine Reparaturen oder DIY-Projekte im Alltag. Die 7. Generation bringt eine verbesserte Akkuleistung und einen praktischen Winkelaufsatz mit, der Arbeiten in engen Ecken erleichtert.

Auch der Preis überzeugt: Statt 50,41 Euro kostet der Akkuschrauber aktuell 35,28 Euro – etwa 30 Prozent günstiger.

Bosch Akkuschrauber IXO – für 35,28 Euro bei Amazon*

© Bosch

Bosch Multischleifer PSM

Beim Renovieren oder Restaurieren gehört ein Schleifer zur Grundausstattung. Der Bosch PSM 100 A* ist ein kompakter Multischleifer, der sich besonders gut für kleinere Flächen, Möbel oder Lackarbeiten eignet. Die dreieckige Schleifplatte erreicht auch Ecken und schwer zugängliche Stellen. Mit 100 Watt Leistung eignet sich das Gerät ideal für DIY-Projekte.

Der Preis fällt aktuell deutlich: von 75,17 Euro auf 42,35 Euro – satte 44 Prozent Rabatt.

Bosch Multischleifer PSM 100 A – für 42,35 Euro bei Amazon* © Bosch

Garten: Bosch-Geräte für den Start in die Gartensaison

Mit steigenden Temperaturen beginnt auch die Gartensaison. Rasen mähen, Hecken schneiden oder Wege freipusten – die passenden Geräte erleichtern die Arbeit enorm. Genau hier bietet Bosch eine breite Auswahl, die aktuell bei Amazon stark reduziert ist.

Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak

Der Bosch UniversalRotak* ist ein kabelloser Rasenmäher für mittelgroße Gärten. Laut Hersteller eignet er sich für Flächen bis zu 500 Quadratmeter und bietet eine Schnittbreite von 37 Zentimetern. Das Gerät gehört zum Bosch-18-Volt-System, sodass vorhandene Akkus oft weiter genutzt werden können.

Besonders spannend ist der Preis: Statt 363,01 Euro kostet der Mäher derzeit 201,66 Euro – etwa 44 Prozent günstiger.

Bosch Akku-Rasenmäher UniversalRotak – für 201,66 Euro bei Amazon*

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Bosch Mini-Kettensäge EasyChain

Für kleinere Holzarbeiten im Garten oder rund ums Haus ist die Bosch EasyChain Mini-Kettensäge* eine praktische Lösung. Das kompakte Gerät erreicht eine Kettengeschwindigkeit von 6,95 m/s und eignet sich ideal zum Kürzen von Ästen oder Brennholz.

Der Vorteil gegenüber großen Motorsägen: Die Maschine ist deutlich leichter und einfacher zu kontrollieren. Preislich lohnt sich der Deal ebenfalls: Statt 151,25 Euro kostet sie aktuell 85,50 Euro – rund 43 Prozent Rabatt.

Bosch Mini-Kettensäge EasyChain – für 85,50 Euro bei Amazon*

© Bosch

Bosch Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower

Laub, Grasschnitt oder Staub auf Terrasse und Wegen lassen sich mit dem Bosch UniversalLeafBlower* schnell entfernen. Der kompakte Akku-Laubbläser ist leicht gebaut und dadurch angenehm zu handhaben.

Dank des 18-Volt-Systems bleibt das Gerät flexibel und kabellos einsetzbar. Auch preislich ist der Deal interessant: Statt 80,66 Euro kostet der Bläser aktuell 49,40 Euro – das entspricht rund 39 Prozent Rabatt.

Bosch Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower – für 49,40 Euro bei Amazon*

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Bosch Heckenschere AdvancedHedgeCut 65

Wer größere Hecken im Garten hat, dürfte mit der Bosch AdvancedHedgeCut 65* gut ausgestattet sein. Die Heckenschere verfügt über eine 65 Zentimeter lange Klinge und einen Messerabstand von 34 Millimetern. Damit lassen sich auch dickere Zweige sauber schneiden. Mit 500 Watt Leistung ist das Gerät für kräftige Gartenarbeiten ausgelegt.

Der Preis sinkt aktuell von 211,75 Euro auf 133,10 Euro – rund 37 Prozent Rabatt.

Bosch Heckenschere AdvancedHedgeCut 65 – für 133,10 Euro bei Amazon*

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Bosch Akku-Gartenschere AdvancedPrune

Ein besonders spannender Garten-Deal ist die Bosch AdvancedPrune*. Die elektrische Gartenschere erleichtert das Schneiden von Ästen erheblich und schafft laut Hersteller Äste bis 45 Millimeter Durchmesser. Mit einer Akkuladung sind bis zu 600 Schnitte möglich, was sie für viele Gartenarbeiten geeignet macht.

Der Preis fällt derzeit besonders stark: Statt 252,10 Euro kostet die Gartenschere aktuell 136,13 Euro – satte 46 Prozent Rabatt.



Bosch Akku-Gartenschere AdvancedPrune – für 136,13 Euro bei Amazon* © Bosch

Fazit: Bosch-Tools jetzt besonders günstig

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 liefern eine ganze Reihe spannender Bosch-Deals. Vom Fenstersauger über Akkuschrauber bis hin zu Gartengeräten sind viele Geräte aktuell 30 bis fast 50 Prozent günstiger zu haben. Gerade für Heimwerker, Gartenfans und Frühjahrsputz-Motivierte lohnt sich ein Blick auf die Angebote. Wer ohnehin Werkzeug anschaffen wollte, kann jetzt ordentlich sparen – allerdings gilt wie immer: Die besten Deals sind oft schnell vergriffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.