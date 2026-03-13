Warum gerade alle zu diesem 4K-Fernseher greifen!

Großer Smart-TV zum Deal-Preis!Die Amazon Frühlingsangebote bringen derzeit viele Technik-Deals – und auch große Fernseher sind aktuell reduziert. Besonders auffällig: der Xiaomi TV F Pro 75 Zoll QLED Smart TV, der aktuell für etwa €513,28 erhältlich ist.

Der Fernseher von Xiaomi gehört zu den meistverkauften Modellen seiner Kategorie und trägt aktuell sogar den Bestseller-Status bei Fernsehern. Mehr als 500 Käufer im letzten Monat zeigen, wie gefragt das Modell gerade ist.

Xiaomi TV F Pro 75(190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz mit 120Hz Game Boost Mode,MEMC,Sprachsteuerung mit Alexa,2GB+32GB,Kompatibel mit Apple AirPlay © Amazon

Mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (190 cm) richtet sich der Xiaomi TV F Pro vor allem an Nutzer, die ein möglichst großes Heimkino-Erlebnis suchen.

Das Modell bietet:

• 4K UHD Auflösung

• QLED-Display für kräftige Farben

• Unterstützung für HDR10+

• MEMC-Technologie für flüssigere Bewegungen

Gerade bei Filmen, Serien oder Sportübertragungen sorgt die große Bildschirmfläche für ein besonders intensives Seherlebnis.

Xiaomi TV F Pro 75(190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz mit 120Hz Game Boost Mode,MEMC,Sprachsteuerung mit Alexa,2GB+32GB,Kompatibel mit Apple AirPlay © Amazon

Smart-TV mit Fire OS und Alexa

Der Fernseher nutzt Fire OS 8, wodurch viele bekannte Streaming-Apps direkt integriert sind. Dazu gehören unter anderem typische Streaming-Dienste und Apps aus dem Fire-TV-Ökosystem.

Weitere Funktionen:

• Sprachsteuerung mit Alexa

• Apple AirPlay-Unterstützung

• Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S/S2 und DVB-T/T2

• 32 GB Speicher und 2 GB RAM

Damit eignet sich der Fernseher sowohl für klassisches Fernsehen als auch für Streaming.

Gaming-Feature mit 120-Hz-Boost

Auch für Gaming bietet der Fernseher interessante Funktionen. Neben einer nativen 60-Hz-Bildwiederholrate unterstützt das Gerät einen 120-Hz-Game-Boost-Modus, der Spiele flüssiger darstellen kann.

Gerade für Konsolenspieler kann das für ein angenehmeres Spielerlebnis sorgen.

Xiaomi TV F Pro 75(190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz mit 120Hz Game Boost Mode,MEMC,Sprachsteuerung mit Alexa,2GB+32GB,Kompatibel mit Apple AirPlay © Amazon

Xiaomi TV F Pro 75(190 cm), 4K UHD QLED, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz mit 120Hz Game Boost Mode,MEMC,Sprachsteuerung mit Alexa,2GB+32GB,Kompatibel mit Apple AirPlay © Amazon

Preis-Check: Großer Fernseher für vergleichsweise wenig Geld

Große 75-Zoll-Fernseher kosten häufig deutlich über €800 oder sogar €1.000. Genau deshalb fällt der Preis des Xiaomi-Modells im Amazon-Sale besonders auf.

Deal:

Aktuell etwa €513,28 – rund 7 % Rabatt im Frühlingsangebot.

Damit gehört der Fernseher zu den besonders günstigen Modellen in dieser Bildschirmgröße.

Fazit: Großer Smart-TV zum vergleichsweise kleinen Preis

Der Xiaomi TV F Pro 75 kombiniert ein großes QLED-Display, Smart-TV-Funktionen und moderne Streaming-Features zu einem relativ niedrigen Preis.

Unser Eindruck: Wer ein sehr großes TV-Gerät für Wohnzimmer oder Heimkino sucht, findet während der Amazon-Frühlingsangebote eine spannende Gelegenheit.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.