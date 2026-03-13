Alles zu oe24VIP
De’Longhi Magnifica Evo Next: Kaffeevollautomat mit LatteCrema jetzt im Sale
De’Longhi Magnifica Evo Next: Kaffeevollautomat mit LatteCrema jetzt im Sale

13.03.26, 10:47 | Aktualisiert: 13.03.26, 14:21
Die Amazon Frühlingsangebote bringen derzeit auch spannende Deals für Kaffee-Fans. Besonders interessant ist aktuell der De’Longhi Magnifica Evo Next Kaffeevollautomat, der während der Aktion deutlich günstiger erhältlich ist. 

Der Kaffeevollautomat der Marke De’Longhi gehört zu den beliebten Geräten für Zuhause und bietet viele Funktionen, die sonst eher in teureren Modellen zu finden sind. Während der Frühlingsangebote liegt der Preis derzeit bei etwa €452,77, was einem Rabatt von rund 36 % entspricht. 

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

13 Kaffeegetränke auf Knopfdruck

Ein Highlight des Magnifica Evo Next ist die große Auswahl an Getränken. Insgesamt stehen 13 One-Touch-Programme zur Verfügung!

Dazu gehören unter anderem:

• Espresso
• Kaffee
• Cappuccino
• Latte Macchiato
• Milchkaffee
• weitere Kaffeespezialitäten

Damit lassen sich viele beliebte Getränke direkt per Tastendruck zubereiten.

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

LatteCrema-System für cremigen Milchschaum

Für Milchgetränke nutzt die Maschine das LatteCrema-Milchsystem, das automatisch cremigen Milchschaum erzeugt. Gerade für Cappuccino oder Latte Macchiato ist das ein praktisches Feature.

Weitere Funktionen:

• farbiges Touch-Display für einfache Bedienung
• automatische Reinigungsprogramme
• modernes Titan-Design

Durch die One-Touch-Steuerung können Getränke mit wenigen Handgriffen zubereitet werden.

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

Preis-Check: Kaffeevollautomat im Frühlings-Sale

Vollautomaten mit Milchsystem liegen normalerweise deutlich über €600. Umso interessanter ist der aktuelle Rabatt im Amazon-Sale.

Deal:
Aktuell etwa €452,77 statt rund €707 – etwa 36 % Rabatt.

Damit gehört das Modell zu den auffälligeren Kaffee-Deals der Frühlingsangebote.

De’Longhi Magnifica Evo Next - Perfetto Kaffeevollautomat mit LatteCrema-Milchaufschäumer, 13 One-Touch-Getränke, Coffee- und Cappuccino Kaffeemaschine, farbiges Touch-Display, Titan 

Fazit: Viele Kaffeespezialitäten zum reduzierten Preis

Der De’Longhi Magnifica Evo Next kombiniert zahlreiche Getränkefunktionen, ein automatisches Milchsystem und eine einfache Bedienung über das Touch-Display.
Unser Eindruck: Wer einen modernen Kaffeevollautomaten für Zuhause sucht, findet während der Amazon-Frühlingsangebote gerade eine interessante Gelegenheit, beim Kauf zu sparen. 

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

