Red Carpet Days: Top-Produkte von Tefal zum Schnäppchenpreis

Mit den Tefal Red Carpet Days startet eine zeitlich limitierte Aktion, die hochwertige Küchen- und Haushaltsprodukte zu besonders attraktiven Preisen bietet. Ob Kochen, Braten oder Küchentechnik – Tefal kombiniert Design und Verlässlichkeit!

Unsere Favoriten aus den Tefal Red Carpet Days

OptiGrill Elite plus Waffelplatten © Tefal

Ermäßigter Preis: 189,99 € *

Statt: 219,98 €

Ideal für alle, die beim Grillen keine Kompromisse eingehen möchten. Der OptiGrill Elite passt Temperatur und Garzeit automatisch an und sorgt für punktgenaue Ergebnisse bei Fleisch, Fisch, Gemüse oder Panini. Dank der zusätzlichen Waffelplatten wird der Kontaktgrill im Handumdrehen zum Dessert-Highlight – perfekt für süße und herzhafte Momente. Leistungsstark, vielseitig und überraschend einfach in der Handhabung.

Zeitraum: 26.01.–08.02.2026 – solange der Vorrat reicht

Dual Easy Fry & Grill 8,3 L Heißluftfritteuse EY905B © Tefal

Preis: 139,99 € *

UVP: 279,99 €

Ideal für alle, die schnell, flexibel und für mehrere Personen kochen möchten. Die Dual Easy Fry & Grill kombiniert Heißluftfritteuse und Grillfunktion in einem Gerät und bietet mit 8,3 Litern extra viel Platz – perfekt für Hauptgericht und Beilage gleichzeitig. Knusprige Ergebnisse mit wenig Öl, einfache Bedienung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen sie zum idealen Küchenhelfer für den Alltag.

Optigrill Elite im Set mit passenden Planchaplatten © Tefal

Ermäßigter Preis: 199,99 € *

Statt: 219,98 €

Ideal für alle, die noch mehr aus ihrem Grill herausholen möchten. Der OptiGrill Elite passt Temperatur und Garzeit automatisch an und sorgt für präzise Ergebnisse bei Fleisch, Fisch und Gemüse. Mit den zusätzlichen Planchaplatten wird der Kontaktgrill zum vielseitigen Küchenprofi – perfekt für empfindliche Speisen, schonendes Garen oder mediterrane Gerichte. Leistungsstark, flexibel und einfach in der Anwendung.

Eismaschine Dolci mit Stabmixer © Tefal

Ermäßigter Preis: 199,99 € *

Statt: 294,98 €

Ideal für alle, die Eisgenuss gern selbst in die Hand nehmen. Die Eismaschine Dolci ermöglicht die einfache Zubereitung von cremigem Eis, Sorbets oder Frozen Yogurt – ganz nach eigenem Geschmack. Der mitgelieferte Stabmixer erleichtert die Vorbereitung der Zutaten und sorgt für besonders feine Ergebnisse. Perfekt für kreative Desserts, spontane Genussmomente und warme Tage das ganze Jahr über.

I-Coach Touch WLAN Küchenmaschine im Set mit passendem Zubehör © Tefal

Ermäßigter Preis: 699,99 € *

Statt: 864,98 €

Ideal für alle, die Kochen digital denken. Die I-Coach Touch verbindet leistungsstarke Küchenmaschinen-Funktionen mit smarter WLAN-Anbindung und einem intuitiven Touchdisplay. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, präzise Programme und das passende Zubehör machen die Zubereitung komplexer Gerichte überraschend einfach. Perfekt für ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche, die Komfort, Kontrolle und Vielseitigkeit in einem Gerät suchen.

So funktionieren die Tefal Red Carpet Days

Gültig: 26.01.–08.02.2026

Aktion: Tefal Red Carpet Days

Wo: Online im offiziellen Tefal-Shop

Tipp: Die Aktion ist limitiert – frühes Platzieren lohnt sich!

Fazit

Die Tefal Red Carpet Days bieten genau das, was gute Deal-Aktionen ausmacht: starke Produkte, attraktive Preise und eine klare zeitliche Begrenzung. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das hochwertige Küchenausstattung zum Vorteilspreis – unkompliziert und ohne lange Suche.

