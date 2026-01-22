Urlaubstrends 2026: Diese Ziele sind jetzt angesagt

Diese Urlaubsorte liegen dieses Jahr im Trend – mit Angeboten bei HOFER REISEN!

Reiselust 2026 heißt: mehr Vielfalt, mehr Abenteuer und mehr individuelle Erlebnisse. Statt nur Sonne & Strand setzen viele Reisende auf authentische Orte, Natur und unvergessliche Erlebnisse. Gleichzeitig bietet HOFER REISEN ein breit gefächertes Angebot an Urlaubspaketen mit Top-Preisen,Frühbucher-Deals und Last-Minute-Offerten – ideal, um jetzt schon den nächsten Traumurlaub zu sichern.

Reisen 2026 wird persönlicher und trendiger: Statt klassischer Pauschalreisen stehen individualisierbare Trips, Natur- und Erlebnisurlaube im Fokus, viele planen Multi-Stop-Reisen, Tier- und Food-Erlebnisse oder außergewöhnliche Destinationen abseits der üblichen Hotspots.

Hofer Reisen setzt genau hier an und bietet Angebote für jeden Typ: vom entspannten Strandurlaub über Aktiv- und Familienreisen bis hin zu Wellness, Städtetrips oder Fernreisen – meist zu attraktiven Preisen.

5 Trendreiseziele 2026 – jetzt bei HOFER REISEN entdecken

Algarve - Fly, Drive & Sleep © Getty Images

Sonne, spektakuläre Küsten und maximale Freiheit: Die Algarve zählt zu den trendigsten Reisezielen 2026. Mit diesem Fly-&-Drive-Angebot erkundest du Portugals Süden ganz flexibel – von goldenen Stränden bis zu charmanten Küstenorten.

Deal: Angebot von Hofer Reisen

8 Tage in Hotels* / Hotels****

inkl. Frühstück, Mietwagen & Flug ab/bis Wien

ab € 1.059,- pro Person

Warum beliebt:

Fly, Drive & Sleep – maximale Freiheit vor Ort

Traumhafte Strände & Natur

Perfekt für Paare & Entdecker

Ideales Reiseziel für Frühjahr bis Herbst

Côte d'Azur & Provence - Rundreise © Getty Images

Mediterranes Lebensgefühl, Lavendelfelder und glamouröse Küstenorte: Die Côte d’Azur und die Provence gehören zu den trendigsten Reisezielen 2026. Diese Rundreise verbindet Genuss, Kultur und entspannte Entdeckungstouren durch Südfrankreich.

Deal: Angebot von Hofer Reisen

8 Tage Rundreise in Hotels* / Hotels****

inkl. Frühstück & Halbpension

inkl. Flug ab/bis Wien

ab € 1.999,- pro Person

Warum beliebt:

Perfekte Kombination aus Küste & Hinterland

Kulinarik, Kultur & Natur in einer Reise

Ideal für Genießer & Entdecker

Besonders beliebt im Frühling & Spätsommer

Schwedisches Sommermärchen - Mietwagenrundreise © Getty Images

Weite Landschaften, rote Holzhäuser, glitzernde Seen und endlose Sommertage: Schweden zählt zu den aufstrebenden Trend-Reisezielen 2026. Diese Mietwagenrundreise bietet maximale Freiheit und Naturerlebnisse pur – entschleunigt, authentisch und nordisch schön.

Deal: Angebot von Hofer Reisen

8 Tage Mietwagenrundreise in Hotels

inkl. Frühstück & Mietwagen

inkl. Flug ab/bis Wien oder München

ab € 3.199,- pro Person

Warum beliebt:

Flexibles Reisen mit dem Mietwagen

Natur, Seen & skandinavische Gelassenheit

Ideal für Sommer & lange Tage

Perfekt für Entdecker & Ruhe-Suchende

Kroatien/ Kvarner Bucht/ Opatija © Getty Images

Elegante Küstenpromenade, kristallklares Wasser und mediterranes Flair: Opatija zählt zu den zeitlosen Trendzielen 2026. Dieses Angebot kombiniert Strandlage mit Luxus-Wellness – perfekt für eine kurze Auszeit oder einen längeren Genussurlaub.

Deal: Angebot von Hofer Reisen

1–7 Nächte im Hotel Ambasador*s

inkl. Frühstück oder Halbpension

inkl. Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs

Direkt am Strand

ab € 77,- pro Person

Warum beliebt:

Top-Lage direkt am Meer

Großzügiger Wellnessbereich

Ideal für Kurztrips & Erholung

Perfekt für Frühling, Sommer & Herbst

Madagaskar - Rundreise & Baden © Getty Images

Exotik pur, einzigartige Tierwelt und traumhafte Strände: Madagaskar gehört zu den außergewöhnlichsten Trend-Reisezielen 2026. Diese Reise kombiniert intensive Naturerlebnisse mit entspannten Badetagen und einer Mini-Kreuzfahrt zu paradiesischen Inseln – perfekt für Abenteurer mit Anspruch.

Deal: Angebot von Hofer Reisen

17 Tage Rundreise & Badeurlaub

Unterbringung in Hotels & Lodges

Badeaufenthalt im Anjiamarango Beach Resort* oder VOI Amarina Resort**

inkl. Frühstück sowie Halbpension oder All-Inclusive

inkl. Mini-Kreuzfahrt nach Nosy Komba & Nosy Tanikely

ab € 3.859,- pro Person

Warum beliebt:

Einzigartige Natur & Tierwelt

Kombination aus Rundreise & Strandurlaub

Exotische Inseln & Schnorchelspots

Perfekt für Fernreise-Fans & Entdecker

Fazit: 2026 ist das Jahr für neue Reiseziele

Ob klassische Strandurlaube, kulturelle Inseltrips, Aktiv- oder Naturferien – Reisen 2026 bedeutet Vielfalt und persönliche Erlebnisse. Mit den Angeboten von HOFER REISEN können SIe diese Trendreiseziele einfach buchen, oft zu sehr attraktiven Konditionen. Jetzt früh planen lohnt sich!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.