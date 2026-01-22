Urlaubstrends 2026: Diese Ziele sind jetzt angesagt

Diese Urlaubsorte liegen dieses Jahr im Trend – mit Angeboten bei HOFER REISEN!
Reiselust 2026 heißt: mehr Vielfalt, mehr Abenteuer und mehr individuelle Erlebnisse. Statt nur Sonne & Strand setzen viele Reisende auf authentische Orte, Natur und unvergessliche Erlebnisse. Gleichzeitig bietet HOFER REISEN ein breit gefächertes Angebot an Urlaubspaketen mit Top-Preisen,Frühbucher-Deals und Last-Minute-Offerten – ideal, um jetzt schon den nächsten Traumurlaub zu sichern.
Reisen 2026 wird persönlicher und trendiger: Statt klassischer Pauschalreisen stehen individualisierbare Trips, Natur- und Erlebnisurlaube im Fokus, viele planen Multi-Stop-Reisen, Tier- und Food-Erlebnisse oder außergewöhnliche Destinationen abseits der üblichen Hotspots.
Hofer Reisen setzt genau hier an und bietet Angebote für jeden Typ: vom entspannten Strandurlaub über Aktiv- und Familienreisen bis hin zu Wellness, Städtetrips oder Fernreisen – meist zu attraktiven Preisen.
5 Trendreiseziele 2026 – jetzt bei HOFER REISEN entdecken
Algarve – Fly, Drive & Sleep
Sonne, spektakuläre Küsten und maximale Freiheit: Die Algarve zählt zu den trendigsten Reisezielen 2026. Mit diesem Fly-&-Drive-Angebot erkundest du Portugals Süden ganz flexibel – von goldenen Stränden bis zu charmanten Küstenorten.
- Deal: Angebot von Hofer Reisen
- 8 Tage in Hotels* / Hotels****
- inkl. Frühstück, Mietwagen & Flug ab/bis Wien
- ab € 1.059,- pro Person
Warum beliebt:
- Fly, Drive & Sleep – maximale Freiheit vor Ort
- Traumhafte Strände & Natur
- Perfekt für Paare & Entdecker
- Ideales Reiseziel für Frühjahr bis Herbst
Côte d'Azur & Provence – Rundreise
Mediterranes Lebensgefühl, Lavendelfelder und glamouröse Küstenorte: Die Côte d’Azur und die Provence gehören zu den trendigsten Reisezielen 2026. Diese Rundreise verbindet Genuss, Kultur und entspannte Entdeckungstouren durch Südfrankreich.
- Deal: Angebot von Hofer Reisen
- 8 Tage Rundreise in Hotels* / Hotels****
- inkl. Frühstück & Halbpension
- inkl. Flug ab/bis Wien
- ab € 1.999,- pro Person
Warum beliebt:
- Perfekte Kombination aus Küste & Hinterland
- Kulinarik, Kultur & Natur in einer Reise
- Ideal für Genießer & Entdecker
- Besonders beliebt im Frühling & Spätsommer
Schweden – Schwedisches Sommermärchen (Mietwagenrundreise)
Weite Landschaften, rote Holzhäuser, glitzernde Seen und endlose Sommertage: Schweden zählt zu den aufstrebenden Trend-Reisezielen 2026. Diese Mietwagenrundreise bietet maximale Freiheit und Naturerlebnisse pur – entschleunigt, authentisch und nordisch schön.
- Deal: Angebot von Hofer Reisen
- 8 Tage Mietwagenrundreise in Hotels
- inkl. Frühstück & Mietwagen
- inkl. Flug ab/bis Wien oder München
- ab € 3.199,- pro Person
Warum beliebt:
- Flexibles Reisen mit dem Mietwagen
- Natur, Seen & skandinavische Gelassenheit
- Ideal für Sommer & lange Tage
- Perfekt für Entdecker & Ruhe-Suchende
Opatija / Kvarner Bucht – Wellness & Meer
Elegante Küstenpromenade, kristallklares Wasser und mediterranes Flair: Opatija zählt zu den zeitlosen Trendzielen 2026. Dieses Angebot kombiniert Strandlage mit Luxus-Wellness – perfekt für eine kurze Auszeit oder einen längeren Genussurlaub.
- Deal: Angebot von Hofer Reisen
- 1–7 Nächte im Hotel Ambasador*s
- inkl. Frühstück oder Halbpension
- inkl. Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs
- Direkt am Strand
- ab € 77,- pro Person
Warum beliebt:
- Top-Lage direkt am Meer
- Großzügiger Wellnessbereich
- Ideal für Kurztrips & Erholung
- Perfekt für Frühling, Sommer & Herbst
Madagaskar – Rundreise & Baden
Exotik pur, einzigartige Tierwelt und traumhafte Strände: Madagaskar gehört zu den außergewöhnlichsten Trend-Reisezielen 2026. Diese Reise kombiniert intensive Naturerlebnisse mit entspannten Badetagen und einer Mini-Kreuzfahrt zu paradiesischen Inseln – perfekt für Abenteurer mit Anspruch.
- Deal: Angebot von Hofer Reisen
- 17 Tage Rundreise & Badeurlaub
- Unterbringung in Hotels & Lodges
- Badeaufenthalt im Anjiamarango Beach Resort* oder VOI Amarina Resort**
- inkl. Frühstück sowie Halbpension oder All-Inclusive
- inkl. Mini-Kreuzfahrt nach Nosy Komba & Nosy Tanikely
- ab € 3.859,- pro Person
Warum beliebt:
- Einzigartige Natur & Tierwelt
- Kombination aus Rundreise & Strandurlaub
- Exotische Inseln & Schnorchelspots
- Perfekt für Fernreise-Fans & Entdecker
Fazit: 2026 ist das Jahr für neue Reiseziele
Ob klassische Strandurlaube, kulturelle Inseltrips, Aktiv- oder Naturferien – Reisen 2026 bedeutet Vielfalt und persönliche Erlebnisse. Mit den Angeboten von HOFER REISEN können SIe diese Trendreiseziele einfach buchen, oft zu sehr attraktiven Konditionen. Jetzt früh planen lohnt sich!
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.