Peinliche Panne: Linzer müssen 10 Monate in Quarantäne

Corona-Erkrankte aus Linz bekommen vom Magistrat ein Schreiben, das den Infizierten 10 Monate (!) Quarantäne vorschreibt.

Wer in Linz aktuell an Corona erkrankt ist, bekommt von der Behörde ein Informationsblatt per Mail zugesendet, das über die Quarantänebestimmungen informiert. Doch statt einer Woche müssen die Infizierten mehr als 10 Monate in Quarantäne. Schuld daran ist ein fieser Tippfehler, denn statt 15.1. heißt es 15.11.. Da es sich um einen standardisierten Text handelt, dürften den Text mehrere Personen bekommen haben.

Natürlich ist die Beendigung der Quarantäne auch in Linz mit einem negativen PCR-Test frühestens nach 5 Tagen möglich.