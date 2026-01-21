Kreuzfahrten 2026 – Entspannt reisen, einfach genießen

Ob Familienurlaub, romantische Auszeit oder Abenteuer auf See – die RUEFA-Kreuzfahrt-Deals 2026 bieten spannende Routen und All-inclusive-Luxus. Von Anreise bis Bordleistungen alles aus einer Hand – entspannen und Wohlfühlen auf See.

Warum Kreuzfahrten bei RUEFA so beliebt sind

Kreuzfahrten sind flexibel, komfortabel und perfekt auf die Bedürfnisse vieler Reisender abgestimmt: verschiedene Kabinenkategorien, All-inclusive-Verpflegung und spannende Hafenstopps. Es geht nicht mehr nur darum, von A nach B zu reisen – die Schiffe selbst sind Erlebnisorte. Ob Wellness, Gourmetküche oder Entertainment – alles ist an Bord möglich. Die Angebote lassen sich einfach buchen, sind stressfrei organisiert und machen jede Reise zu einem Rundum-Sorglos-Urlaub. Kurz gesagt: Erlebnisurlaub ohne Planungsstress.

Diese RUEFA Kreuzfahrten-Angebote sind aktuell besonders gefragt

Türkisblaue Buchten, mediterrane Inseln und entspanntes Bordleben: Kreuzfahrten ab Korfu verbinden Sonne, Kultur und Erholung auf besonders angenehme Weise. Gerade im Frühjahr und Spätsommer sind diese Routen ideal für alle, die dem Alltag entfliehen und trotzdem nicht zu weit reisen möchten.

Mittelmeerinseln ab Korfu: 7 Nächte auf der AIDAblu © Getty Images

inkl. Vollpension & Tischgetränke ab € 1.455,- pro Person

Highlights:

Komfortable Kreuzfahrt durch das Mittelmeer

Ideal für Paare & Genießer

Angenehmes Klima von Frühling bis Herbst

Entspannt reisen: einmal einchecken, mehrere Inseln erleben

Mediterrane Vielfalt spüren: 9 Nächte auf der MEIN SCHIFF FLOW ab/bis Mallorca © Getty Images

Sonne, Kultur und beeindruckende Küsten: Diese Mittelmeer-Kreuzfahrt verbindet entspanntes Reisen mit abwechslungsreichen Destinationen. Perfekt für alle, die mehrere Highlights entdecken möchten, ohne ständig den Koffer zu packen.

Deal: Attraktives Angebot von Ruefa

7 Nächte auf der COSTA SMERALDA

inkl. Vollpension & Charterflug ab/bis Wien

ab € 1.289,- pro Person

Highlights:

Bequeme An- & Abreise ab Wien

Modernes Schiff mit italienischem Flair

Ideal für Paare & Entdecker

Mediterranes Klima und vielseitige Routen

Exklusiv-Charter Kreuzfahrt Madagaskar, Réunion & Mauritius: © Getty Images

Einmalige Natur, exotische Kulturen und luxuriöses Reisen: Diese außergewöhnliche Exklusiv-Charter-Kreuzfahrt führt zu den faszinierendsten Inseln im Indischen Ozean. Kombiniert wird entspanntes Kreuzfahrterlebnis mit einem exklusiven Hotelaufenthalt – ideal für anspruchsvolle Genießer und Entdecker.

Deal: Exklusives Angebot von Ruefa

2 Nächte im De-luxe Hotel in Antananarivo

10 Nächte an Bord der MS ISLAND SKY

inkl. All-Inclusive & Flug ab/bis Wien

ab € 11.299,- pro Person

Highlights:

Seltene Route durch den Indischen Ozean

Exklusiv-Charter mit begrenzter Teilnehmerzahl

Hochwertige All-Inclusive-Leistungen

Perfekt für Luxusreisende & Entdecker

Metropolen ab Hamburg: 7 Nächte auf der AIDAperla © Getty Images

Großstadtflair, spannende Hafenstädte und entspanntes Reisen auf dem Meer: Diese Kreuzfahrt ab Hamburg verbindet urbane Highlights mit maximalem Komfort an Bord. Ideal für alle, die Kultur, Shopping und Genuss clever kombinieren möchten.

Deal: Attraktives Angebot von Ruefa

7 Nächte auf der AIDAperla

inkl. Vollpension & Tischgetränke

ab € 895,- pro Person

Highlights:

Start in der faszinierenden Hafenstadt Hamburg

Moderne Atmosphäre an Bord der AIDAperla

Perfekt für City-Fans & Entdecker

Vielseitige Routen zu Europas Metropolen

Für wen lohnen sich RUEFA Kreuzfahrten besonders?

Kreuzfahrten sind ideal für Reisende, die viel sehen wollen, ohne ständig den Standort zu wechseln. Ob Paare, Familien oder Alleinreisende – dank großer Auswahl findet jeder das passende Angebot. Besonders praktisch: persönliche Beratung und maßgeschneiderte Pakete direkt bei RUEFA.

Fazit: Mit RUEFA entspannt in See stechen

RUEFA Kreuzfahrten sind mehr als nur Urlaub – sie sind ein Rundum-sorglos-Erlebnis. Attraktive Angebote, professionelle Beratung und eine riesige Auswahl an Routen machen die Planung einfach und den Urlaub unvergesslich. Wer 2026 komfortabel, vielseitig und stressfrei reisen möchte, setzt auf Kreuzfahrten mit RUEFA!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.