Japan, Karibik, Ostsee: Das sind jetzt die besten Deals für Urlaub!

Wenn der Alltag nach Pause ruft, sind die aktuellen Hofer-Reisen-Deals genau richtig. Von Badeurlaub bis Fernreise bieten sie komfortable Pauschalangebote zum Hofer-Preis – unkompliziert buchbar und ideal für eine entspannte Auszeit.

Stress im Job, volle Termine, wenig Zeit für Erholung: Viele Menschen nutzen 2026 wieder bewusster kurze und längere Reisen, um neue Energie zu tanken. Genau hier setzt Hofer Reisen an. Statt komplizierter Planung gibt es Pauschalangebote mit Flug, Hotel und oft auch Transfers – transparent, übersichtlich und zum Hofer-Preis. Ob spontane Auszeit oder langfristige Urlaubsplanung: Die aktuellen Deals machen Reisen wieder planbar und leistbar.

Unsere Reiseempfehlung & aktuell die besten Deals

Zwei Kulturen, eine Reise: Diese 17-tägige Kombination aus Rundreise und Kreuzfahrt verbindet Chinas Metropolen mit Japans Tradition und Moderne. Übernachtet wird in ausgewählten ****-Hotels, gekrönt von einer Kreuzfahrt an Bord der Spectrum of the Seas – komfortabel, durchorganisiert und eindrucksvoll.

Südkorea, Japan & China - Rundreise & Kreuzfahrt © Getty Images

Warum es überzeugt:

Kombination aus Rundreise und moderner Kreuzfahrt

4 Sterne-Hotels und Premium-Schiff

Halbpension während der Rundreise, Vollpension an Bord

Flug ab/bis Wien oder München inklusive

Ideal für: Fernreise-Fans, Kulturinteressierte, besondere Anlässe.

Preis: ab € 3.499,– pro Person

China & Japan - Rundreise & Kreuzfahrt

© Getty Images

Drei Länder, eine außergewöhnliche Reise: Diese 18-tägige Rundreise kombiniert kulturelle Highlights in Südkorea, Japan und China mit einer komfortablen Kreuzfahrt an Bord der Costa Serena. Übernachtungen in ausgewählten ***Hotels, ergänzt durch eine entspannte Seereise!

Warum es überzeugt:

Drei asiatische Kulturen in einer Reise

Rundreise kombiniert mit Kreuzfahrt

***Hotels und Kreuzfahrtschiff Costa Serena

Frühstück während der Rundreise, Vollpension an Bord

Flug ab/bis Wien oder München inklusive

Ideal für: Entdecker, Kulturfans, Fernreise-Einsteiger.

Preis: ab € 3.199,– pro Person

© Getty Images

Zwei Paradiese, eine Reise: Diese 13-tägige Kombination aus entspanntem Hotelaufenthalt und Segelkreuzfahrt verbindet karibische Traumstrände mit maritimer Abenteuerlust. Übernachtet wird in ausgewählten ****-Hotels, gekrönt von einer Segelkreuzfahrt an Bord der Star Flyer – komfortabel, individuell und unvergesslich.

Leistungen & Highlights:

Kombination aus Hotelaufenthalt und Segelkreuzfahrt

4-Sterne-Hotels und eleganter Windjammer-Star Flyer

Halbpension im Hotel, Vollpension an Bord

Inklusive Flug ab/bis Wien oder München

Inklusive Inseltour St. Maarten

Preis: ab € 5.299,- pro Person

Südfrankreich - Camargue - Urlaub auf dem Hausboot © Getty Images

Entdecken Sie die wilde Schönheit der Camargue vom Wasser aus: Diese 7-tägige Hausbootreise bietet Freiheit, Naturerlebnis und Ruhe in einem. Übernachtet wird komfortabel an Bord der Pénichette Premium – Ihr schwimmendes Ferienhaus.

Leistungen & Highlights:

7 Nächte auf dem Hausboot Pénichette Premium

Ohne Verpflegung – genießen Sie Ihre Mahlzeiten flexibel an Bord oder in lokalen Restaurants

Booteinweisung am Abfahrtstag und Einführung in die Steuerung

Ideal für: Naturfreunde, Ruhesuchende, Abenteuer auf dem Wasser

Preis: ab € 279,- pro Person

Ostsee - Kreuzfahrt © Getty Images

Entdecken Sie die faszinierende Ostsee auf 7 unvergesslichen Nächten an Bord der AIDAdiva. Komfort, Genuss und abwechslungsreiche Häfen erwarten Sie auf dieser Kreuzfahrt voller Erlebnisse.

Leistungen & Highlights:

7 Nächte auf der AIDAdiva

Vollpension plus für kulinarische Vielfalt an Bord

Täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro Kabine

Direktflug ab/bis Wien nach Rostock-Laage inklusive

Warum es überzeugt:

Komfortable Kreuzfahrt mit rundum Verpflegung

Ideal für: Kreuzfahrtfans, Entdecker der Ostsee, Genießer

Preis: ab € 1.549,- pro Person

Fazit: Traumurlaub leicht gemacht

Egal, ob Kreuzfahrt, Hausboot-Abenteuer oder Strandurlaub – Hofer Reisen macht das Buchen einfach und unkompliziert. Mit einer großen Auswahl an komfortablen Hotels, Schiffen und Reiserouten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer früh bucht, sichert sich die besten Preise und kann sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.