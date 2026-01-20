Japan, Karibik, Ostsee: Das sind jetzt die besten Deals für Urlaub!

Wenn der Alltag nach Pause ruft, sind die aktuellen Hofer-Reisen-Deals genau richtig. Von Badeurlaub bis Fernreise bieten sie komfortable Pauschalangebote zum Hofer-Preis – unkompliziert buchbar und ideal für eine entspannte Auszeit.
Stress im Job, volle Termine, wenig Zeit für Erholung: Viele Menschen nutzen 2026 wieder bewusster kurze und längere Reisen, um neue Energie zu tanken. Genau hier setzt Hofer Reisen an. Statt komplizierter Planung gibt es Pauschalangebote mit Flug, Hotel und oft auch Transfers – transparent, übersichtlich und zum Hofer-Preis. Ob spontane Auszeit oder langfristige Urlaubsplanung: Die aktuellen Deals machen Reisen wieder planbar und leistbar.
Unsere Reiseempfehlung & aktuell die besten Deals
China & Japan – Rundreise & Kreuzfahrt der Extraklasse
Zwei Kulturen, eine Reise: Diese 17-tägige Kombination aus Rundreise und Kreuzfahrt verbindet Chinas Metropolen mit Japans Tradition und Moderne. Übernachtet wird in ausgewählten ****-Hotels, gekrönt von einer Kreuzfahrt an Bord der Spectrum of the Seas – komfortabel, durchorganisiert und eindrucksvoll.
Warum es überzeugt:
- Kombination aus Rundreise und moderner Kreuzfahrt
- 4 Sterne-Hotels und Premium-Schiff
- Halbpension während der Rundreise, Vollpension an Bord
- Flug ab/bis Wien oder München inklusive
- Ideal für: Fernreise-Fans, Kulturinteressierte, besondere Anlässe.
- Preis: ab € 3.499,– pro Person
Südkorea, Japan & China – Rundreise & Kreuzfahrt
Drei Länder, eine außergewöhnliche Reise: Diese 18-tägige Rundreise kombiniert kulturelle Highlights in Südkorea, Japan und China mit einer komfortablen Kreuzfahrt an Bord der Costa Serena. Übernachtungen in ausgewählten ***Hotels, ergänzt durch eine entspannte Seereise!
Warum es überzeugt:
- Drei asiatische Kulturen in einer Reise
- Rundreise kombiniert mit Kreuzfahrt
- ***Hotels und Kreuzfahrtschiff Costa Serena
- Frühstück während der Rundreise, Vollpension an Bord
- Flug ab/bis Wien oder München inklusive
- Ideal für: Entdecker, Kulturfans, Fernreise-Einsteiger.
- Preis: ab € 3.199,– pro Person
Karibik – Segelkreuzfahrt & Baden
Zwei Paradiese, eine Reise: Diese 13-tägige Kombination aus entspanntem Hotelaufenthalt und Segelkreuzfahrt verbindet karibische Traumstrände mit maritimer Abenteuerlust. Übernachtet wird in ausgewählten ****-Hotels, gekrönt von einer Segelkreuzfahrt an Bord der Star Flyer – komfortabel, individuell und unvergesslich.
Leistungen & Highlights:
- Kombination aus Hotelaufenthalt und Segelkreuzfahrt
- 4-Sterne-Hotels und eleganter Windjammer-Star Flyer
- Halbpension im Hotel, Vollpension an Bord
- Inklusive Flug ab/bis Wien oder München
- Inklusive Inseltour St. Maarten
- Preis: ab € 5.299,- pro Person
Südfrankreich – Camargue – Urlaub auf dem Hausboot
Entdecken Sie die wilde Schönheit der Camargue vom Wasser aus: Diese 7-tägige Hausbootreise bietet Freiheit, Naturerlebnis und Ruhe in einem. Übernachtet wird komfortabel an Bord der Pénichette Premium – Ihr schwimmendes Ferienhaus.
Leistungen & Highlights:
- 7 Nächte auf dem Hausboot Pénichette Premium
- Ohne Verpflegung – genießen Sie Ihre Mahlzeiten flexibel an Bord oder in lokalen Restaurants
- Booteinweisung am Abfahrtstag und Einführung in die Steuerung
- Ideal für: Naturfreunde, Ruhesuchende, Abenteuer auf dem Wasser
- Preis: ab € 279,- pro Person
Ostsee – Kreuzfahrt auf der AIDAdiva
Entdecken Sie die faszinierende Ostsee auf 7 unvergesslichen Nächten an Bord der AIDAdiva. Komfort, Genuss und abwechslungsreiche Häfen erwarten Sie auf dieser Kreuzfahrt voller Erlebnisse.
Leistungen & Highlights:
- 7 Nächte auf der AIDAdiva
- Vollpension plus für kulinarische Vielfalt an Bord
- Täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro Kabine
- Direktflug ab/bis Wien nach Rostock-Laage inklusive
Warum es überzeugt:
- Komfortable Kreuzfahrt mit rundum Verpflegung
- Ideal für: Kreuzfahrtfans, Entdecker der Ostsee, Genießer
- Preis: ab € 1.549,- pro Person
Fazit: Traumurlaub leicht gemacht
Egal, ob Kreuzfahrt, Hausboot-Abenteuer oder Strandurlaub – Hofer Reisen macht das Buchen einfach und unkompliziert. Mit einer großen Auswahl an komfortablen Hotels, Schiffen und Reiserouten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer früh bucht, sichert sich die besten Preise und kann sich auf unvergessliche Erlebnisse freuen.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.