Douglas Beauty-Must-Haves: Jetzt gibt es 20 % Rabatt auf Winterpflege

Luxus-Pflege für Haut, Hände und Haare – und das zu einem unschlagbaren Schnäppchen! Bei Douglas gibt es jetzt 20 % Rabatt ab 59 € Bestellwert (Code: BEAUTY20). Wir verraten die Must-haves für den Winter.

Douglas Winter-Must-Haves: Rabatte sichern

Der Winter ist da – und mit ihm die perfekte Gelegenheit, Ihrer Beauty-Routine ein Upgrade zu verpassen. Kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft und Wind setzen Haut, Hände und Haare auf die Probe.

Jetzt ist die Zeit für luxuriöse Pflege, die nicht nur schützt, sondern verwöhnt. Von strahlenden Seren über reichhaltige Cremes bis zu pflegenden Gesichtsmasken: Diese Winter-Must-Haves von Douglas sorgen dafür, dass du selbst bei Minusgraden frisch, gepflegt und stylish aussiehst.

Und das Beste:

bei Douglas bekommst du aktuell 20 % Rabatt auf viele Produkte ab 59 € Bestellwert – einfach Code BEAUTY20 im Warenkorb eingeben. So wird dein Winter nicht nur pflegend, sondern auch zum Shopping-Highlight. Gönn dir Luxus, der wirkt – und einen Look, der genauso gut aussieht wie dein Outfit.*

Winter-Beauty: Unsere Top-Empfehlungen

The Moisturizers The Moisturizing Soft Cream © Douglas

ca. 115 €

Luxus pur für trockene Winterhaut. Diese reichhaltige Creme spendet intensive Feuchtigkeit, beruhigt und lässt den Teint strahlen wie unter einem Schutzschirm aus Luxus.

Protini Polypeptide Cream © Douglas

ca. 23,99 €

High Performance Anti Aging Creme mit Peptiden für mehr Festigkeit und glattere Hautstruktur – ein Premium Boost in deiner Winterroutine.

Skin Focus Vitamin Radiance Glow Serum © Douglas

ca. 24,99 €

Serum Booster mit Vitamin Komplex für mehr Strahlkraft und Schutz vor vorzeitiger Hautalterung – ideal als täglicher Glow Kick.

Skin Focus Anti-age Face Oil © Douglas

ca. 27,99 €

Reichhaltiges Gesichtsöl mit Anti Age Effekt – nährt tief und sorgt für butterweiche, geschmeidige Winterhaut.

Seasonal Winter Wonder - Gift set © Douglas

ca. 13,99 €

Schönes Winter Pflege Set für zwischendurch oder als Geschenk – perfekte Ergänzung zu deiner Luxus Routine.

Private Blend Düfte Vanilla Sex © Douglas

ca. 175 €

Ein Statement‑Vanilleduft: tief, cremig und verführerisch mit warmer Vanille, Sandelholz und Tonka‑Noten – perfekt für besondere Winterabende und elegante Outfits.

So funktioniert’s

Gib beim Bezahlen auf douglas.at den Code BEAUTY20 ein und erhalte 20 % Rabatt auf viele nicht reduzierte Produkte ab 59 € Bestellwert – gültig 14.01. bis 16.01.2026.*

Fazit:

Mit den richtigen Pflege Basics bleibt deine Haut auch im Winter weich, hydratisiert und geschützt – und mit dem Douglas Rabatt wird der Beauty Boost zum Schnäppchen.



*Der Rabatt gilt nur für nicht reduzierte Produkte und wird nach Code Eingabe im Warenkorb abgezogen. Ausgenommen sind reduzierte Artikel, Gutscheinkarten, Produkte mit der Kennzeichnung „Douglas Partner“ und ausgewählte Premium Marken. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.