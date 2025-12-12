Heißes Angebot! Siemens Kaffeevollautomat um 63 Prozent reduziert

Barista-Kaffee am Morgen, doch das nächste Café liegt gefühlt in einem anderen Postleitzahlgebiet – da hilft nur ein eigener Vollautomat. Genau passend dazu steht bei Media Markt ein Siemens-Modell gerade zum Tiefpreis im Regal.

Kaffee-Fans horchen auf: Bei Media Markt purzelt nicht nur der Preis, auch der Duft von frisch gemahlenen Bohnen rückt in greifbare Nähe – vorausgesetzt, der Siemens-Vollautomat EQ500* zieht rechtzeitig ein. Der Rabatt von 880 Euro fällt kräftig aus und macht das Modell plötzlich zum heißen Kandidaten. Bleibt die Frage: Wie stark ist dieses Angebot wirklich?

Siemens TQ515D03 EQ500 Kaffeevollautomat

Der Siemens EQ500 mischt mit seinem Klavierlack-Finish und dem leisen Keramikmahlwerk jede Küche auf – im positiven Sinne. Mit 15 bar Druck, integrierter Milchlösung und One-Touch-Funktion liefert er Latte, Cappuccino und Espresso, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und weil viele Teile in die Spülmaschine wandern, bleibt mehr Zeit fürs Genießen statt fürs Schrubben.

Wassertank mit 1,9 Liter Fassungsvermögen

Keramikmahlwerk mit 270 Gramm Bohnenbehälter

1.500 Watt Leistung, inklusive 2-Tassen-Funktion

Siemens TQ515D03 EQ.500 Kaffeevollautomat – für 499,00 Euro bei Media Markt* © Siemens

Deal-Check: Lohnt sich das Siemens-Angebot?

Mit 499 Euro statt 1.370 Euro fällt der Rabatt kräftig aus – 63 Prozent weniger für den Kaffeevollautomaten. Ein Blick in die Preis-Historie bei Idealo zeigt: Das Modell kratzt aktuell am Tiefpreis-Niveau. Und im direkten Vergleich legen andere Händler noch 40 Euro drauf.

Günstige Alternative: Profi Cook Kaffeevollautomat für unter 200 Euro

Günstige Alternative zum Premiumgerät: Der Profi Cook Kaffeevollautomat* bringt mit 20 bar Pumpendruck und integriertem Kegelmahlwerk kräftigen Espresso und cremigen Cappuccino auf Knopfdruck. Für kleines Geld liefert er Kaffeespezialitäten mit und macht morgens das Kaffeearoma zur beiliegenden Duftnote.

Wassertank mit 1,8 Liter Fassungsvermögen

1.450 Watt und Kegelmahlwerk

Profi Cook PC-KAV 1281 Kaffeevollautomat – für 199,00 Euro bei Media Markt* © Profi Cook

Kaffeegenuss zum Sparpreis

Der Media-Markt-Deal macht den Siemens-Kaffeevollautomaten zu einem echten Schnäppchen. Hoher Pumpendruck, vielseitige Getränkeoptionen und smarte Funktionen liefern Kaffee auf Profi-Niveau – nur der Preis bleibt angenehm bodenständig. Wer Qualität und Vielfalt in der Tasse schätzt, bekommt hier volle Leistung zum reduzierten Kurs.

