Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Shopping
Diese Prime-Filme sind ideal für einen entspannten Abend
© Getty Images

Mädelsabend!

Diese Prime-Filme sind ideal für einen entspannten Abend

23.01.26, 11:00
Teilen

Diese Prime-Filme sind ideal für einen entspannten Abend!Wer den Amazon-Prime-Probemonat startet, findet sofort Filme, die genau zur richtigen Stimmung passen: zurücklehnen, Glas Wein einschenken, abschalten!

Kein komplizierter Plot, kein emotionaler Kraftakt – sondern Geschichten, die unterhalten, berühren und den Abend leicht ausklingen lassen. Genau dafür lohnt sich der Gratis-Test.

Warum sich der Prime-Probemonat für gemütliche Filmabende lohnt

Amazon Prime Video bietet viele Filme, die sofort funktionieren: charmant, emotional oder humorvoll – perfekt für Abende ohne große Erwartungen. Ideal, um den Probemonat gezielt zu nutzen: ein paar entspannte Filmnächte, gute Stimmung, keine Verpflichtung.

Diese Filme passen perfekt zu Wein & Sofa 

1. The Idea of You – Romantisch & modern 

The Idea of You

The Idea of You

© Amazon

Eine Liebesgeschichte zum Zurücklehnen und Mitfühlen. Glamour, Gefühl und ein moderner Blick auf Romance – ideal für einen entspannten Abend mit Herzklopfen-Garantie. 

Lesen Sie auch

2. Red, White & Royal Blue – Charmant & leicht 

Red, WHite & Royal Blue

Red, WHite & Royal Blue

© Amazon

Warmherzig, humorvoll und einfach sympathisch. Dieser Film macht gute Laune, ohne laut zu sein – perfekt, wenn der Abend locker bleiben soll. 

3. Ticket to Paradise – Entspannt & feelgood 

Ticket to Paradise

Ticket to Paradise

© Amazon

Urlaubsfeeling für das Sofa. Leichte Dialoge, bekannte Gesichter und eine Geschichte, die niemanden überfordert. Ideal zum Abschalten mit einem Glas Wein. 

4. Someone Like You – Ruhig & gefühlvoll 

Someone Like You

Someone Like You

© Amazon

Ein Film für ruhige Abende. Emotional, aber nicht schwer, gefühlvoll ohne Kitsch. Perfekt, wenn man nach dem Abspann noch kurz sitzen bleiben möchte. 

5. Mamma Mia! – Gute Laune garantiert 

Mamma Mia! - Here We Go Again

Mamma Mia! - Here We Go Again

© Amazon

Der Klassiker für entspannte Abende. Musik, Sonne und Lebensfreude – ideal, wenn der Wein ein bisschen besser schmecken und die Stimmung leicht bleiben soll. 

So wird der Abend perfekt

  • Einen Film mit klarer Wohlfühl-Stimmung wählen
  • Handy weglegen, Glas einschenken
  • Nicht zu spät starten
  • Danach ganz entspannt entscheiden, ob Sie Prime behalten

Fazit: Gratis testen, entspannt genießen

Der Prime-Probemonat ist ideal für Abende ohne Stress. Diese Filme passen perfekt zu Wein & Sofa, sorgen für gute Stimmung und machen Streaming genau so, wie es sein soll: leicht, gemütlich und unkompliziert.
 

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden