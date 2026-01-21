Mega-Wimpern zum Mini-Preis: Diese Drogerie-Mascara lieben wir!

Kaum eine Wimperntusche sorgt bei uns in der Redaktion für so viel Begeisterung wie diese. Die Lash Sensational Sky High Mascara von Maybelline liefert Länge, Schwung und Volumen – und das aktuell für unter 10 Euro. Ein echter Beauty-Deal, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Wir testen viele Mascaras – günstige, teure, gehypte und unterschätzte. Doch nur wenige schaffen es, uns im Alltag wirklich zu überzeugen. Die Sky High Mascara von Maybelline* gehört ganz klar dazu. Warum? Weil sie genau das liefert, was wir uns morgens vor dem Spiegel wünschen: einen offenen Blick, dramatisch lange Wimpern und ein Finish, das den ganzen Tag hält – ohne Klümpchen, ohne Drama, außer auf den Wimpern.

Darum gehört die Sky High Mascara in jedes Kosmetiktäschchen

Was uns sofort überzeugt hat: Diese Mascara kann beides – Länge UND Volumen. Viele Tuschen versprechen viel, doch die Lash Sensational Sky High* hält ihr Wort. Schon der erste Auftrag zaubert sichtbar längere Wimpern, mit jeder weiteren Schicht wird der Effekt intensiver. Wir nutzen sie sowohl im Alltag für einen frischen, wachen Look als auch abends, wenn der Augenaufschlag ruhig etwas spektakulärer sein darf. Besonders praktisch: Die braune Nuance wirkt weicher als klassisches Schwarz und ist perfekt für einen natürlichen, aber dennoch ausdrucksstarken Look.

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara im Detail

Die innovative Sky-High-Technologie sorgt dafür, dass jede einzelne Wimper vom Ansatz bis in die Spitzen erreicht wird. Die flexible Tower-Flex-Bürste kommt selbst an feinste Härchen heran und trennt die Wimpern sauber, ohne sie zu verkleben.

Die Faser-Formel mit Bambus-Extrakt umhüllt jede Wimper und lässt sie optisch extrem lang wirken – fast wie nach einer professionellen Wimpernverlängerung. Unser Tipp aus der Redaktion: Die Bürste am Ansatz ansetzen und in leichten Zickzack-Bewegungen nach oben ziehen. Für noch mehr Drama einfach mehrere Schichten auftragen – die Mascara bleibt geschmeidig und bröckelt nicht.

Das Ergebnis:

✔ sichtbar längere Wimpern

✔ voluminöser Schwung

✔ intensiver Augenaufschlag ohne Verklumpen

Und das Beste: Aktuell kostet die Mascara nur 9,42 Euro statt 13,10 Euro – ein echter Spar-Alarm!

Maybelline New York Wimperntusche für extrem lange Wimpern, Lash Sensational Sky High Mascara – für 9,42 statt 13,10 Euro bei Amazon* © Maybelline

Unser Fazit: Dieser Mascara-Deal überzeugt auf ganzer Linie

Wir sagen klar: Für diesen Preis ist die Lash Sensational Sky High Mascara* ein absolutes Beauty-Must-have. Sie liefert Länge, Volumen und Halt – und das in einer Qualität, die locker mit deutlich teureren Mascaras mithalten kann. Wer seinem Blick mehr Ausdruck verleihen will, ohne tief in die Tasche zu greifen, sollte hier unbedingt zuschlagen. In unserer Beauty-Routine ist diese Mascara längst Standard.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.