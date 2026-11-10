Kein Cent Miete: Italien verschenkt 50 Häuser

Ein eigenes Haus in Italien – und dafür keinen Cent Miete zahlen? In Kalabrien soll das tatsächlich möglich werden. Die Region renoviert leer stehende Immobilien auf eigene Kosten und stellt sie neuen Bewohnern zehn Jahre lang kostenlos zur Verfügung.

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Mit dem Projekt "La Calabria ti regala la casa" will die Regionalregierung gegen die Abwanderung und den Leerstand in kleinen Dörfern kämpfen. Insgesamt 50 Immobilien in 26 Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern stehen zur Auswahl.

Häuser mit Meerblick und kleine Apartments

Das Angebot ist vielfältig: In Alessandria del Carretto wartet eine 52 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung. In San Floro gibt es ein 140 Quadratmeter großes Haus mit vier Zimmern und Panoramablick. Auch in Scigliano und Rovito stehen Immobilien zur Verfügung.

Die Region renoviert leer stehende Immobilien auf eigene Kosten und stellt sie neuen Bewohnern zehn Jahre lang kostenlos zur Verfügung. © Getty Images

Der große Unterschied zu den bekannten Ein-Euro-Häusern: Die neuen Bewohner müssen die Immobilien nicht selbst kaufen oder auf eigene Kosten renovieren. Die Region übernimmt die Sanierung.

20 Millionen Euro für das Wohnprojekt

Hinter der Initiative steht Regionalpräsident Roberto Occhiuto. Laut "Südtirolnews" stellt Kalabrien insgesamt 20 Millionen Euro bereit. Für die Renovierung sind bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter vorgesehen, maximal 280.000 Euro pro Immobilie.

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Wer sich um ein Gratis-Haus bewerben kann

Ganz ohne Bedingungen gibt es das neue Zuhause allerdings nicht. Interessenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens drei Jahren außerhalb Kalabriens wohnen. Außerdem müssen sie die Immobilie zehn Jahre lang als Hauptwohnsitz nutzen.

Familien mit Kindern, junge Paare und bestimmte Berufsgruppen können zusätzliche Punkte erhalten. © Getty Images

Ein Punktesystem entscheidet über die Vergabe. Familien mit Kindern, junge Paare und bestimmte Berufsgruppen können zusätzliche Punkte erhalten. Eine touristische Vermietung oder Untervermietung ist nicht erlaubt.

Bewerbung bis 18. Dezember möglich

Wer sich für eines der Häuser interessiert, kann die verfügbaren Immobilien samt Grundrissen und geplanten Sanierungen auf dem offiziellen Portal der Region ansehen. Auch die Bewerbung erfolgt online.

Die Frist endet am 18. Dezember 2026. Das Projekt soll leer stehenden Häusern neues Leben einhauchen – und Menschen die Chance auf einen Neustart im Süden Italiens geben.