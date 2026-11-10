Sicherheitsrisiko: Aus für traditionellen Christbaum

Eine rund 70 Jahre alte Weihnachtstradition bekommt in Velden am Wörthersee einen neuen Standort.

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Der große Christbaum am Karawankenplatz wird heuer erstmals fehlen. Die Entscheidung sorgt bei einigen Einheimischen für Unverständnis. Dahinter steckt allerdings ein Sicherheitsproblem, das die Verantwortlichen nun lösen wollen.

Der Karawankenplatz ist gleichzeitig ein Kreisverkehr, der Christbaum schränkte dort teilweise die Sicht der Autofahrer ein. Zusätzlich kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Besucher für Erinnerungsfotos die Fahrbahn überquerten.

Neuer Standort

Die Veldener Tourismusgesellschaft (VTG) reagiert nun mit einem neuen Konzept. Ganz auf den traditionellen Weihnachtsbaum verzichten müssen Einheimische und Gäste nämlich nicht. Er übersiedelt rund 50 Meter weiter auf den Gemonaplatz. Dort soll ein eigener Fotobereich entstehen. Neben dem großen Christbaum wird auch eine begehbare Weihnachtskugel aufgestellt.

Am bisherigen Standort wird es ebenfalls weihnachtlich: Zwei große, beleuchtete Engelsfiguren sollen dort künftig für Adventstimmung sorgen.