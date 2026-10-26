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Wahl im Dürrejahr

Kärntner Landwirtschaftskammer: Bauernbund verteidigt Platz eins

Landwirtschaftskammerwahl
© Landwirtschaftskammer
Die Grünen flogen aus der Kammer.
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Der Bauernbund hat am Sonntag bei der Wahl zur Kärntner Landwirtschaftskammer Platz eins verteidigt. Mit 47,15 Prozent gewann die Liste von Kammerpräsident Siegfried Huber 0,8 Prozentpunkte dazu und hielt die 18 Mandate, genau die Hälfte der Sitze. Um 5,6 Prozentpunkte auf 26,15 Prozent legte die Freiheitliche Bauernschaft zu und belegte überlegen Platz zwei. SJK, SPÖ Bauern und Liste Urbas verloren ebenso wie die Grünen Bauern - letztere verloren ihr einziges Mandat.

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Drei zusätzliche Sitze für Freiheitliche

Für die Mandatsverteilung bedeutet das, dass die Freiheitlichen drei Sitze dazugewannen, sie stellen zehn Mandatare in der Landwirtschaftskammer. Die SJK hielt ihre vier Sitze, die SPÖ Bauern verloren einen und hielten drei. Die Liste Urbas verlor ebenfalls einen Sitz und hält künftig noch einen. Die Wahlbeteiligung stieg leicht, von 36,02 auf 36,34 Prozent.

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