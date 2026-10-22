Kärntner Landtag beschloss Babykarenz für Bürgermeister

Für maximal ein Jahr bei 50 Prozent der Bezüge.

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Der Kärntner Landtag hat in seiner Sitzung am Donnerstag ein Karenzrecht für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Stadtsenatsmitglieder von Klagenfurt und Villach beschlossen. Während der Dauer von mindestens einem Monat und höchstens einem Jahr Karenzurlaub erhalten Mandatare, die die Karenz in Anspruch nehmen, weiterhin 50 Prozent der Bezüge. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ), selbst Bürgermeister, sagte, es sei eine wichtige Maßnahme, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer: "Denn sie sollen auch die Möglichkeit haben, eine Papa-Karenz in Anspruch nehmen zu können."