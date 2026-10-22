Einstimmig
Kärntner Landtag beschloss Babykarenz für Bürgermeister
Der Kärntner Landtag hat in seiner Sitzung am Donnerstag ein Karenzrecht für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Stadtsenatsmitglieder von Klagenfurt und Villach beschlossen. Während der Dauer von mindestens einem Monat und höchstens einem Jahr Karenzurlaub erhalten Mandatare, die die Karenz in Anspruch nehmen, weiterhin 50 Prozent der Bezüge. Der Beschluss erfolgte einstimmig.
Auch interessant
Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ), selbst Bürgermeister, sagte, es sei eine wichtige Maßnahme, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer: "Denn sie sollen auch die Möglichkeit haben, eine Papa-Karenz in Anspruch nehmen zu können."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden