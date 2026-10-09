Neue Schock-Details zu brutaler Home Invasion

In Bad Bleiberg ist es zu einem brutalen Raubüberfall auf ein Wohnhaus gekommen, bei dem ein 78-jähriger Mann von maskierten und bewaffneten Tätern gefesselt und verletzt wurde. Er musste ins Spital gebracht werden.

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Kärnten. Am Donnerstag drangen mindestens zwei maskierte Täter gegen 14 Uhr in das Wohnhaus eines betagten Ehepaares in der Gemeinde Bad Bleiberg (Bezirk Villach-Land) ein. Zum Tatzeitpunkt befanden sich neben dem 78-Jährigen auch dessen pflegebedürftige Lebensgefährtin sowie deren 67-jährige Pflegehelferin in den Räumlichkeiten.

Bewaffnete Täter im Haus

Laut Polizei dürften die Angreifer zumindest mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Das 78-jährige Opfer wurde im Zuge der Tat gefesselt. Aufgrund der offensichtlichen Verletzungen ist davon auszugehen, dass der Mann mehrfach geschlagen und getreten wurde. Seine Lebensgefährtin und die anwesende Pflegehelferin blieben hingegen unverletzt.

Massive Gewalt und Drohungen

Unter Ausübung von massiver Gewalt und Drohungen zwangen die Täter den Hausbesitzer dazu, gemeinsam mit ihnen das Gebäude nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Die genaue Höhe der Raubbeute ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unbekannt. Nach kurzer Zeit verließen die Täter das Wohnhaus wieder und flüchteten.

Alarmierung und Fahndung

Im Anschluss verständigte die 67-jährige Pflegehelferin die Nachbarn, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Das verletzte Opfer musste in das LKH Villach eingeliefert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Kärnten übernommen.

Spurensicherung und Zeugenaufruf

Am Tatort wurde ein Messer sichergestellt, das mit hoher Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe diente und nun kriminaltechnisch untersucht wird.

Die Bevölkerung in der Gemeinde Bad Bleiberg sowie in den angrenzenden Gemeinden wird gebeten, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen dem Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059133/203333 zu melden. Hinweise werden streng vertraulich behandelt und können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.