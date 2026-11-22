Schwerverletzter nach Attacke auf Krampus (21), weiterer Teilnehmer (31) kollabierte nach Faustschlag. Zudem sorgten Unbekannte mit einer offenbar rechtsextremen Störaktion für Aufregung.

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Kärnten/Tirol. Es sollte ein schauriges Spektakel werden, doch gleich mehrere Krampusläufe in Kärnten endeten mit erschreckender Gewalt. Am Samstagabend kam es in Bad Kleinkirchheim und Wolfsberg zu brutalen Übergriffen auf Teilnehmer. Zwei Männer mussten ins Spital gebracht werden. Auch in Klagenfurt sorgten Unbekannte mit einer offenbar rechtsextremen Aktion für einen Polizeieinsatz.

Besonders heftig war eine Attacke in Bad Kleinkirchheim: Dort wurde ein 21-Jähriger, der als Krampus verkleidet am Lauf teilnahm, von einem Zuschauer an den Hörnern gepackt. Der Angreifer riss den jungen Mann zunächst in die Höhe und anschließend zu Boden. Dem 21-Jährigen gelang es zwar, sich selbst aus dem Griff zu befreien, doch er erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Percht brach nach Faustschlag zusammen

Auch in Wolfsberg eskalierte die Stimmung. Dort schlug ein Mann einem 31-jährigen Teilnehmer einer Perchtengruppe mit der Faust gegen die Brust. Zunächst blieb das Opfer noch bei der Veranstaltung. Doch rund 45 Minuten nach dem Angriff brach der 31-Jährige plötzlich zusammen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde der Mann in die Lavanttal-Klinik eingeliefert.

Bengalische Feuer und Propaganda-Banner

Für Aufregung sorgte außerdem eine Störaktion beim Krampuslauf in Klagenfurt. Unbekannte hatten sich während der Veranstaltung auf einem Dach positioniert, bengalische Feuer entzündet und Flugblätter in die Menschenmenge geworfen. Zudem wurde ein Banner entrollt. Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter anrücken. Das sichergestellte Propagandamaterial beschäftigt nun auch die Ermittler. Die Aktion wird als offenbar rechtsextrem eingestuft.

In sämtlichen Fällen sind die Täter bislang unbekannt. Auch jene zwei Personen, die bei der Störaktion in Klagenfurt beobachtet wurden, konnten noch nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen, auch der Verfassungsschutz ist involviert.

Polizei musste auch in Tirol eingreifen

Nicht nur in Kärnten kam es am Samstagabend zu einem Zwischenfall. Beim Krampuslauf in Zams im Tiroler Bezirk Landeck musste die Polizei nach einer angeblichen Schlägerei einschreiten. Ein 25-Jähriger war von Sicherheitsleuten vor einem Bauzaun fixiert worden. Als zwei Polizisten den Mann übernehmen wollten, drohte dieser offenbar, einen Security-Mitarbeiter anzugreifen.

Die Beamten hielten den Mann zurück. In weiterer Folge brachte eine Polizistin ihn zu Boden und legte ihm Handschellen an. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der 25-Jährige festgenommen. Doch selbst während einer anschließenden ärztlichen Untersuchung gab der Mann nicht auf: Er versuchte zu flüchten. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.