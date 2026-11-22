Nach der Attacke flüchtete er mit einem der gemeinsamen Kinder. Die Polizei nahm ihn wenig später fest.

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Wien. Blutige Szenen in Ottakring: Ein 30-Jähriger soll seine Ex-Frau (28) in ihrer eigenen Wohnung so schwer misshandelt haben, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor. Nach dem Angriff soll der Mann mit einem der gemeinsamen Kinder die Wohnung verlassen haben. Wenig später klickten für ihn die Handschellen.

30-Jähriger in Haft

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18.45 Uhr. Als die alarmierten Polizisten an der Wohnung eintrafen, öffnete ihnen eine 28-jährige Frau die Tür. Sie blutete stark im Gesicht. Auch das zweijährige Kind der Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung.

Nach ersten Erhebungen soll der 30-jährige Ex-Mann, ein österreichischer Staatsbürger, für die Verletzungen der Frau verantwortlich sein. Unmittelbar nach dem Angriff soll er mit einem der gemeinsamen Kinder aus der Wohnung seiner Ex-Frau geflüchtet sein.

Die Beamten ermittelten umgehend die Wohnadresse des Tatverdächtigen. Nur kurze Zeit später konnten sie den Mann dort antreffen. Das Kind befand sich bei ihm.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die 28-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde ihr Ex-Mann in eine Justizanstalt eingeliefert.