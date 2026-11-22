Ein erst 13-jähriger Bursche soll in Wien drei Trafiken überfallen und dabei sogar eine Mitarbeiterin verletzt haben. Auch drei 14-jährige Mädchen stehen im Verdacht, bei mehreren brutalen Straßenraubüberfällen zugeschlagen zu haben. Die Polizei konnte alle vier Tatverdächtigen ausforschen.

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Wien. Ein erst 13 Jahre alter Bursche soll in Wien zum Trafik-Räuber geworden sein! Der strafunmündige Jugendliche steht im Verdacht, am 9. und 10. November gleich drei Raubüberfälle auf Trafiken im Bezirk Favoriten verübt zu haben. Dabei soll er jedes Mal nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein: Er bedrohte die Angestellten und nötigte sie unter Androhung beziehungsweise Anwendung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld. Bei einem der Überfälle wurde sogar eine Mitarbeiterin durch den Burschen verletzt. Die Polizei konnte den 13-Jährigen nach intensiven Ermittlungen ausforschen und anzeigen.

Verdächtige in Haft

Doch damit nicht genug: Den Ermittlern des Landeskriminalamts Wien gelang ein weiterer Schlag gegen die Jugendkriminalität. Drei erst 14-jährige Mädchen sollen für eine Serie von Straßenraubüberfällen verantwortlich sein. Ihnen werden insgesamt sechs Taten in den Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus zur Last gelegt. Fünf Raubüberfälle ereigneten sich am 28. September, ein weiterer am 7. Oktober 2026.

Das Trio hatte es dabei vor allem auf Frauen im Alter zwischen 42 und 68 Jahren abgesehen. Die Jugendlichen sollen ihre Opfer auf offener Straße, meist in der Nähe von Parkanlagen, angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld oder Zigaretten aufgefordert haben. In sämtlichen Fällen kam es laut Polizei zu Gewalt: Die Tatverdächtigen sollen ihren Opfern die Handtaschen entrissen, sie dadurch zu Boden gestoßen oder mit Tritten und Schlägen attackiert haben.

Die drei Mädchen konnten ebenfalls ausgeforscht werden. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um zwei österreichische Staatsbürgerinnen und eine staatenlose Jugendliche. Aufgrund von Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei vorläufig festgenommen. Eine der 14-Jährigen wurde bereits in eine Justizanstalt gebracht.