Die steirischen Blauen dürfen sich derzeit über ein Umfragehoch freuen. Laut OGM-Befragung im Auftrag des Freiheitlichen Landtagsklubs kommt die FPÖ auf 44 Prozent.

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Auf die theoretische Frage, wen man wählen würde, wären am kommenden Sonntag Landtagswahlen, kommen die Freiheitlichen auf 44 Prozent. Bei den Landtagswahlen vor zwei Jahren erreichte die Partei mit knapp 35 Prozent Platz eins.

FPÖ stärker als ÖVP und SPÖ zusammen

Koalitionspartner ÖVP kommt in der Umfrage auf 17 Prozent, die SPÖ auf 15. Beide liegen bei den Umfragewerten somit unter ihren Wahlergebnissen von 2024 (27 bzw. 21 Prozent). Die Grünen kommen in der Befragung auf 11 Prozent, die KPÖ kommt auf 7 Prozent und die NEOS auf 4.

Bei einer fiktiven Direktwahl kämen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) auf 48 Prozent, Manuela Khom (ÖVP) auf 13 und Max Lercher (SPÖ) auf 11 Prozent.