Die Steiermark legt sich quer: FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek droht der Bundesregierung im Interview bei FELLNER! LIVE mit einem Veto gegen das neue Sozialhilfegesetz. Neben dem offenen Streit ums Geld warnt er vor einem Scheitern der Reformpartnerschaft und fordert rasche Neuwahlen.

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Im Interview bei FELLNER! LIVE übt der steirische FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek fundamentale Kritik an den aktuellen Gesetzesinitiativen der Bundesregierung und kündigt massiven Widerstand an. Von der umstrittenen Sozialhilfe-Neuordnung über das Scheitern der Reformpartnerschaft bis hin zur budgetbedingten Absage der Flugschau AirPower zeichnet der ehemalige Verteidigungsminister ein ernüchterndes Bild der Bundespolitik.

Frontalangriff auf 50-Gesetze-Paket und Sozialhilfe-Streit

Dass die Bundesregierung zum Jahresende plötzlich 50 Gesetzesvorhaben durch das Parlament bringen will, kommentiert Kunasek mit deutlichen Worten: "Na ja, irgendwie ist es bezeichnend, dass man jetzt sozusagen am Ende des Jahres – vielleicht auch mit der Bezeichnung "Am Abend wird der Faule fleißig" – jetzt noch versucht, schnell etwas durchzupeitschen." Besonders scharf verurteilt er das Vorgehen bei der bundesweiten Sozialunterstützung, die nun ohne echte Einbindung der Bundesländer durchgepeitscht werden soll.

Video zum Thema FPÖ-LH Mario Kunasek im Interview © oe24

Die wesentlichen Kritikpunkte der Steiermark zur geplanten Sozialhilfe:

Strenge steirische Sonderregeln: "Na ja, weil die Steiermark als Beispiel ein sehr scharfes, eigenes Gesetz auch hat. Wir haben das heuer ja auch angepasst, wir sind hier mit klaren Regeln unterwegs, mit strengen Regeln unterwegs, was die Sanktionen betrifft bei Nichtwilligkeit und vieles mehr", so Kunasek.

"Na ja, weil die Steiermark als Beispiel ein sehr scharfes, eigenes Gesetz auch hat. Wir haben das heuer ja auch angepasst, wir sind hier mit klaren Regeln unterwegs, mit strengen Regeln unterwegs, was die Sanktionen betrifft bei Nichtwilligkeit und vieles mehr", so Kunasek. Verwirrung um die Finanzierung: Während das Ministerium vorrechnet, die Steiermark würde sich 7,3 Millionen Euro ersparen, beziffert das steirische Fachressort die tatsächlichen Mehrkosten auf mindestens 10 Millionen Euro.

Während das Ministerium vorrechnet, die Steiermark würde sich 7,3 Millionen Euro ersparen, beziffert das steirische Fachressort die tatsächlichen Mehrkosten auf mindestens 10 Millionen Euro. Widerstand der Bundesländer: Selbst aus der Wiener SPÖ kommt die Forderung, die "Pausetaste" zu drücken; Informationsveranstaltungen des Ministeriums brachten keine Klärung.

Selbst aus der Wiener SPÖ kommt die Forderung, die "Pausetaste" zu drücken; Informationsveranstaltungen des Ministeriums brachten keine Klärung. Drohendes Veto und Klage: Kunasek schließt rechtliche Schritte nicht aus und kündigt eine Abstimmung mit anderen Landeshauptleuten und Sozialreferenten gegen das Gesetz an.

Reformpartnerschaft vor dem Aus: Spitäler und Bildung blockiert

Auch der groß angekündigten Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern stellt Kunasek ein verheerendes Zeugnis aus. Das fixe Enddatum mit Dezember bezeichnet er als strategischen Fehler, da Reformprozesse niemals enden dürften. Der FPÖ-LH meint: "Aus meiner Sicht dürfen Reformen niemals enden. Und das Zweite ist, man hat sich auf viele Themen nicht einigen können, nämlich nicht nur zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sondern offensichtlich auch in der Bundesregierung." Bei den zentralen Kernbereichen Gesundheit und Bildung sei in den vergangenen Monaten praktisch nichts weitergegangen, obwohl er selbst sechs Monate lang als Landeshauptmann-Stellvertreter am Prozess mitgearbeitet habe.

In der Spitalsdebatte warnt Kunasek eindringlich vor einem zentralistischen Kurs aus Wien: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Wien besser beurteilen kann, wo in der Steiermark die Krankenhausstandorte sein sollen. Erinnern wir uns an die leidige Diskussion im Ennstal um diese drei Krankenhäuser." Vor Ort könne man den Versorgungsbedarf wesentlich treffsicherer beurteilen. Um Wartezeiten von bis zu zwölf Monaten auf Operationen zu verkürzen, setze die Steiermark bereits auf eigene, länderübergreifende Kooperationsverträge mit Salzburg und Oberösterreich sowie auf gezielte Standort-Spezialisierungen. Es gelte das Prinzip: Wo die Leistung erbracht wird, muss auch die Finanzierung sichergestellt sein.

Millionenverlust durch AirPower-Aus und Heeres-Krise

Die jüngste Absage der Flugschau AirPower im steirischen Murtal trifft das Bundesland hart. Kunasek erklärt: "Das war eine Drittelfinanzierung – also Bundesheer, Red Bull und das Land Steiermark." Die Entscheidung des Generalstabs und des Verteidigungsministeriums, das Großevent aus Budgetgründen und wegen fehlender Flugzeuge vorerst auszusetzen, müsse zwar zur Kenntnis genommen werden, hinterlasse jedoch massive wirtschaftliche Schäden:

Entgangene Wertschöpfung: Dem Murtal entgehen rund 10 Millionen Euro an direkter Wertschöpfung in Tourismus und regionaler Wirtschaft.

Dem Murtal entgehen rund 10 Millionen Euro an direkter Wertschöpfung in Tourismus und regionaler Wirtschaft. Verlorener Werbewert: Zusätzlich entsteht ein Schaden von rund 4 Millionen Euro an Werbewert für die Region.

Zusätzlich entsteht ein Schaden von rund 4 Millionen Euro an Werbewert für die Region. Drittelfinanzierung geplatzt: Die bewährte Trägerschaft aus Bundesheer, Land Steiermark und Red Bull verliert ihre Plattform.

Harsche Kritik übt Kunasek zudem an der schleppenden Wehrdienstreform: "Ich finde es zutiefst bedauerlich, dass wir jetzt fast ein Jahr nach dem, quasi, Expertenpapier, das damals präsentiert wurde im Jänner dieses Jahres, noch immer über dieses Thema sprechen müssen. Warum müssen wir das?" Angesichts der instabilen geopolitischen Lage und komplexer Waffensysteme fordert Kunasek eine Verlängerung des Grundwehrdienstes und eine gleichzeitige Verlängerung des Zivildienstes, um das bestehende Ungleichgewicht zugunsten der Landesverteidigung zu beheben.

Wirtschaftskrise und deutlicher Ruf nach Neuwahlen

Aufgrund der anhaltenden Schwäche des Industriestandorts verlangt Kunasek eine rasche Klärung der Machtverhältnisse durch Neuwahlen: "Wir haben Branchen, die wirklich unter Druck stehen, wir haben hohe Energiepreise. Wir haben einen Industriestandort, der verunsichert ist und der teilweise nicht mehr konkurrenzfähig ist." Die steirische Leitindustrie, insbesondere der Automobilsektor rund um Betriebe wie Magna, leide massiv unter hohen Energiekosten, ausufernden Lohnnebenkosten und bürokratischen Hürden.

Um Arbeitsplätze zu sichern, pflege man in Graz bereits direkte Kontakte nach China. Die Bundespolitik trete demgegenüber wirtschaftsfeindlich auf: "In der Steiermark versuchen wir das, auch mit entsprechenden Deregulierungen, mit Entbürokratisierungen, aber letztlich die großen Hebel sind auf der Bundesebene und in auch in der Europäischen Union." Kunasek greift Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer scharf anund schließt sich den Worten von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an, die dessen Kurs als "Irrsinn" bezeichnete.

Eine künftige Zusammenarbeit mit der ÖVP nach einer Nationalratswahl schließt der steirische FPÖ-Chef nicht aus: "Ob das dann die Volkspartei ist, werden wir sehen. Die Frage wird sein, wer ist dann noch dort dabei, wer sind die handelnden Akteure, sind sie dann auch in der Lage, letztlich ein Programm mit der Freiheitlichen Partei abzuarbeiten? Das gilt es dann nach der Wahl zu beurteilen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf."