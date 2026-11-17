Weißmann und Thurnher sollen sich Freitag vor Gericht treffen.

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Showdown. Am Freitag soll es zu einer Art Showdown um den ORF vor Gericht geben.

Dann sollen nämlich sowohl der ehemalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann als auch seine Nachfolgerin, Ingrid Thurnher, vor dem Arbeitsgericht in Wien aussagen.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. © APA/MAX SLOVENCIK

Es geht bekanntlich darum, dass Weißmann gegen seine Kündigung arbeitsgerichtlich bekämpft. Insgesamt will er gar fast vier Millionen Euro vom Gericht, wobei er laut Justiz-Insidern erst Bruchteile dieser Summe per Klagen eingebracht hat.

Thurnher wiederum, die Weißmann gekündigt hat, wird vor Gericht begründen müssen, dass es "keine Motivkündigung" wäre.

Thurnher: Ein nicht kompatibles Verhalten

Laut ORF-Insidern wolle sie vor Gericht argumentieren, dass "wochenlang geprüft" worden sei und dass es ein mit dem ORF nicht kompatibles Verhalten gewesen sei.

Weißmann wiederum dürfte vor Gericht erneut auf Motivkündigung und die mutmaßlichen Motive der Frau, die ihn belastet hatte, gehen. Im Hintergrund versuchen sowohl Berater des ORF als auch einzelne Vertraute von Weißmann daraufhin zu wirken, dass sich beide Seiten außergerichtlich einigen.

1,5 Millionen Euro. Mit Abfertigungen und Pensionskasse könnte der Ex-ORF-Chef rund 1,5 Millionen Euro erhalten. Ein ORF-Insider meint: "Mehr könnten wir ihm gar nicht geben, sonst wäre das Untreue." Neben dem Arbeitsgerichtsprozess laufen freilich noch Ermittlungen gegen die Belastungszeugin und ihr Umfeld.