Ringen um großes SPÖ-Personalpaket

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Rotes Trio startet Geheim-Talks. Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel über die SPÖ-Regierungsumbildung.

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SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer und die beiden geschäftsführenden Parteichefs Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher suchen nach einer "großen und guten Lösung für die SPÖ", wie intern betont wird.

Noch läuft die Suche nach einer größeren Regierungsumbildung äußerst diskret – mit Widerständen wird gerechnet. Doch dem Trio – Marterbauer soll ab Jänner Vizekanzler werden, Holzleitner und Kucher übernehmen dann bis zum Parteitag im April auch formal von Andreas Babler – sei klar: Nur eine große Lösung könne die SPÖ zumindest teilweise aus der Krise führen.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) © APA/HELMUT FOHRINGER

Mehrere Ressortverschiebungen sind möglich.

Die Agenden von Noch-Medienminister Babler sollen aufgeteilt werden. Infrastrukturminister Peter Hanke könnte das Wohnressort dazubekommen, Holzleitner aufgewertet werden. Eingespart werden dürfte – das behaupten viele Rote – die Gesundheitsstaatssekretärin.

Auch an der Spitze des Sozialministeriums könnte gewechselt werden, was Ministerin Korinna Schumann massiv bekämpft: Barbara Teiber oder Josef Muchitsch gelten als Optionen.

Bei der Justizministerin steht es 50:50: Viele halten das Ressort für weniger wichtig als Gesundheit und Soziales, andere sehen ein Schlüsselressort und wünschen sich eine Neuerung.

Die geschäftsführenden SPÖ-Parteivorsitzenden Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner © APA/ROLAND SCHLAGER

Über Weihnachtsfeiertage soll alles fixiert werden

Wie in der ÖVP üblich, müssen auch Länder und Gewerkschaft zufriedengestellt werden. Die Geheimgespräche starten im Dezember, über die Feiertage soll alles fixiert und spätestens Mitte Jänner präsentiert werden. Dann soll auch klar sein, ob Marterbauer als SPÖ-Chef kandidiert. Daran gibt es große Zweifel.