Wie Holzleitner & Kucher die SPÖ einen & Marterbauer helfen wollen.

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Es sei "keine andere Lösung möglich" gewesen, sagten SPÖ-Spitzenvertreter oe24 am Dienstag erneut. Weder hätte Noch-SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler einen anderen Zeitplan, noch einen anderen potenziellen Nachfolger akzeptiert.

Am Donnerstag sollen die ersten Schritte – Frauenministerin Eva Maria Holzleitner und SPÖ-Klubchef Philipp Kucher – zu geschäftsführenden Obleuten bestimmt werden. Andreas Babler bleibt bis "zum Jahresanfang" 2027 Vizekanzler . Danach soll er das Regierungsamt an Finanzminister Markus Marterbauer abgeben.

In der roten Welt fürchten einige, dass "er noch Troubles machen könnte". Genau darauf müssten auch Holzleitner und Kucher – beide sind auch in diversen Regierungskoordinationssitzungen dabei – aufpassen.

Mail an Vorstand von Holzleitner & Kucher

Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). © oe24

Klubchef Philipp Kucher (SPÖ). © oe24

Die zwei Troubleshooter – sie waren am Ende die einzigen Roten, die bereit waren kurzfristig zu übernehmen, haben sich via – oe24 vorliegenden E-Mail – an ihren Vorstand gewandt und betont, dass sie jetzt die diversen Lager innerhalb der SPÖ wieder vereinen wollen würden. "Viele Stimmen, eine Sprache", so das rote Duo.

Gleichzeitig haben beide unmissverständlich klar gemacht, dass sie am SPÖ-Parteitag – der wohl im April stattfinden wird – "nicht kandidieren" würden. Wunschkandidat wäre laut SPÖ Marterbauer.

Finanzminister Markus Marterbauer © oe24.TV

Ob er das nach seiner Krebserkrankung anstrebe, bleibe abzuwarten, so Insider. Manager Gerhard Zeiler dürfte am Mittwoch sein "Angebot an die SPÖ" dafür eher zurückziehen.