Vor dem neuem Gesprächstermin zum Kollektivvertrag am 30. November erhöht die Gewerkschaft GPA dieser Tage den Druck.

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Wien. Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel ist am Dienstag ergebnislos geblieben. Eine Einigung galt bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich. Eine vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also im voll anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Noch davor, bereits in den kommenden Tagen, gibt es österreichweite Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen, teilte die Gewerkschaft GPA mit.

"Dass die Arbeitgeber weiterhin nicht einmal die Teuerung ausgleichen wollen, ist inakzeptabel", wurde GPA-Chefverhandlerin Linda Keizer nach der ergebnislosen dritten Gesprächsrunde in einer Aussendung zitiert. "Wir erhöhen deshalb jetzt den Druck in den Betrieben. In den kommenden Tagen starten österreichweit Betriebsversammlungen, in denen auch vorsorgliche Streikbeschlüsse gefasst werden."

Obmann Rainer Trefelik (WKÖ Handel) und gegenüber Verhandlungsleiterin Linda Keizer (GPA) und Martin Müllauer (GPA) am Dienstag, 17. November bei der Herbstlohnrunde. KV-Verhandlungen im Handel (3. Runde) in der WKÖ in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Somit kommt es zu Betriebsversammlungen, die den Betrieb für kürzere Zeit mehr oder weniger stören können, aber keineswegs müssen. Dort werden dann Beschlüsse gefasst, die den Druck der Gewerkschaft auf die Arbeitgeberseite insofern erhöhen sollen, als das im Weihnachtsgeschäft nach der vierten Runde dann Streiks drohen, die von Kunden in der wichtigsten Zeit für den Handel im ganzen Jahr sicher nicht unbemerkt bleiben.

Arbeitgeberseite verteidigt eigenes Angebot

Rainer Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite, verteidigte mit Verweis auf herausfordernde Rahmenbedingungen, dass man beim Angebot von einer Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter im Jahr 2027 um 2,1 Prozent plus einer einmaligen Teuerungsprämie in Höhe von 350 Euro blieb. "Legt man das auf einen Prozentwert um, dann entspricht das beim Mindestgehalt einer Erhöhung um 3,3 Prozent", erklärte Trefelik zum Standpunkt der in der Wirtschaftskammer (WKÖ) organisierten Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen. Die den Verhandlungen als Teuerungswert zugrundeliegende, sogenannte rollierende Inflation liegt bei 3,3 Prozent.

Die Arbeitgeber könnten nicht jede Verbesserung verweigern und gleichzeitig erwarten, dass die Beschäftigten das widerspruchslos hinnehmen, so Keizer. Die Gewerkschaft GPA forderte weiterhin eine Erhöhung der Gehälter um 3,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Das vorgelegte Angebot der Arbeitgeberseite reiche nicht. "Wir haben massiv steigende Kosten auf der einen Seite und zwischen Jänner und August 2026 ein reales Minus von minus 0,1 Prozent im österreichischen Handel auf der anderen. Das heißt, die Schere geht immer weiter auf und viele Handelsbetriebe haben massive Rentabilitätsprobleme", hieß es hingegen von Trefelik. Auch der Handelsverband verteidigte in einer Aussendung das Angebot der Arbeitgeberseite als "fair".

"Mehr Geld muss her" versus "Nullwachstum"

Begonnen hatte der Verhandlungstag am Vormittag mit einer Aktion der GPA vor der Wirtschaftskammer (WKÖ) in Wien. Rund 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machten lautstark ihrem Ärger über das bisherige Angebot der Arbeitgeber Luft. "Mehr Geld muss her, sonst bleiben die Regale leer", wurde etwa skandiert. Eine klare Absage gab es auch für Einmalzahlungen.

"Wir brauchen ein Plus, das bleibt" war genauso zu hören wie "wir lassen uns eine Einmalzahlung nicht als dauerhafte Verbesserung verkaufen". Keizer betonte vor der dritten Runde, dass die Umsätze im Handel 2025 inflationsbereinigt gestiegen seien, ebenso die Wertschöpfung. Die von der GPA geforderte Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent würde lediglich 43 Cent an Mehrkosten bei 100 Euro Betriebsleistung entsprechen.

Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite verwies auch schon im Vorfeld auf die schwache Konjunktur mit einem de facto "Nullwachstum". "Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können", so Trefelik vor Verhandlungsbeginn.

Weitere Forderungen und Argumente

Neben 3,8 Prozent mehr Gehalt wollen die Arbeitnehmer einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können.

Die Arbeitgeber wiederum betonen die heterogene Struktur des Handels - vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu den großen Lebensmittelketten - sowie die allgemeine Konsumflaute, die hohen Energie- und Lohnnebenkosten und die Konkurrenz durch internationale Onlineplattformen. Die Arbeitnehmer ihrerseits pochen auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, wonach das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liege. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten betrage hier 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro ausmache.

Mindestlohn bei 2.251 Euro brutto

Der Mindestlohn im Verkauf beträgt aktuell bei Vollzeit 2.251 Euro brutto. Das durchschnittliche Vollzeitgehalt im Handel liegt bei 2.586 Euro brutto, was 1.949 Euro netto entspricht - bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einem 25-Stunden-Job sinkt das Netto-Einstiegsgehalt im Handel auf 1.237 Euro. Im Handel ist die Teilzeitquote besonders hoch, mehr als jede und jeder Zweite hat keinen Fulltime-Job. Zwei von drei Beschäftigten sind Frauen, im Einzelhandel fast drei Viertel. Es geht um eine Branche, die im Vorjahr fast 300 Mrd. Euro Umsatz gemacht hat.