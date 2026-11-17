Michael Gußnig verlässt die Klagenfurter Bürgermeisterpartei und geht zu Herausforderer Geier.

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Klagenfurt. Wenige Monate vor den Gemeinderatswahlen in Klagenfurt verliert die Bürgermeisterpartei von Christian Scheider (FSP) ihren Klubobmann Michael Gußnig. Er wechselt ins Team von ÖVP-Herausforderer Julian Geier, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. "Zu viel Streit, zu viele Blockaden und zu wenig Ergebnisse. Die Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Da kann man nicht einfach weitermachen wie bisher", begründete Gußnig.

Er wolle "nicht länger zusehen, sondern mithelfen, dass sich endlich etwas ändert". Besonders die dramatische Finanzlage der Landeshauptstadt sei für ihn ausschlaggebend. "Nach rund 400 Tagen in der Zwölftelregelung, einem Finanzloch von 18,6 Millionen Euro und ungesicherten Projekten im Umfang von rund 150 Millionen Euro brauche es einen grundlegenden Kurswechsel."

Wahl im Februar

Der Gemeinderatsklub der Freien Sozialen Bürgerpartei (FSP) zeigte sich von der Vorgehensweise von Gemeinderat Gußnig zutiefst überrascht und enttäuscht. Bis wenige Stunden vor dem Bekanntwerden seien dem Klub keinerlei Informationen über diesen Schritt vorgelegen. Zwar habe sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet, dass der notwendige "politische Biss" zuletzt gefehlt habe, dennoch sei dieser unabgesprochene Schritt nicht nachvollziehbar.

Die nächste Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Klagenfurt sowie in allen anderen 131 Kärntner Gemeinden findet am Sonntag, 28. Februar statt.