Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Prozess wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Graz. Ein ehemaliger NEOS-Politiker ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen des sexuellen Missbrauchs einer erst 13-Jährigen - nicht rechtskräftig - zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll das Mädchen 2021 über eine Online-Plattform kennengelernt und in eine Grazer Wohnung gelockt haben, wo es zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Angezeigt hatte den Vorfall die Jugendliche selbst, aber erst nach ein paar Jahren. Es folgten Datenträger- und Handyauswertungen. Die hatten den Verdacht bestätigt. NEOS zufolge habe der Mann nach Aufkommen des Verdachts seine Funktionen und seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt.