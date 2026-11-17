Politik-Insider
Länder blockieren weitere Gesundheitsreform
Die schwarz-rot-pinke Regierung findet zwar, dass ihre Reformen in Sachen Bildung und Gesundheit "eh gut" seien. Aber Experten sehen die Sachlage ziemlich anders. Zwar seien Ansätze – mehr Primärversorgungszentren, mehr Kassen-Fachärzte – richtig. Aber eine echte Reform, die das Gesundheitssystem in der jetzigen Form aufrechterhalten könne, sei es eben bei weitem nicht.
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Ursprünglich hatte eben auch Kanzler Christian Stocker oe24 gesagt, dass die bislang präsentierte Reform nur ein Anfang sei. Aber – die Länder dürften weitreichendere Reformen offenbar blockieren, berichten Regierungsinsider.
Kompetenzen. Wien und Burgenland würden eine Kompetenzverschiebung Richtung Bund ablehnen. Experten sehen aber eine "Finanzierung aus einer Hand als must".
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Zudem würden sämtliche Länder "Spitalsschließungen ablehnen", so Insider. Diese seien "aber nötig".
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