Die Regierung scheitert derzeit mit ihrem geplanten Paket.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die schwarz-rot-pinke Regierung findet zwar, dass ihre Reformen in Sachen Bildung und Gesundheit "eh gut" seien. Aber Experten sehen die Sachlage ziemlich anders. Zwar seien Ansätze – mehr Primärversorgungszentren, mehr Kassen-Fachärzte – richtig. Aber eine echte Reform, die das Gesundheitssystem in der jetzigen Form aufrechterhalten könne, sei es eben bei weitem nicht.

Ursprünglich hatte eben auch Kanzler Christian Stocker oe24 gesagt, dass die bislang präsentierte Reform nur ein Anfang sei. Aber – die Länder dürften weitreichendere Reformen offenbar blockieren, berichten Regierungsinsider.

Kompetenzen. Wien und Burgenland würden eine Kompetenzverschiebung Richtung Bund ablehnen. Experten sehen aber eine "Finanzierung aus einer Hand als must".

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Zudem würden sämtliche Länder "Spitalsschließungen ablehnen", so Insider. Diese seien "aber nötig".