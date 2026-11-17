Die Kiwi wird normalerweise geschält oder einfach ausgelöffelt. Auf Social Media macht allerdings ein anderer Trend die Runde: Die Frucht soll samt Schale gegessen werden. Das soll besonders gesund sein, weil direkt unter der haarigen Oberfläche viele wertvolle Nährstoffe stecken.

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Kiwis sind bereits ohne Schale reich an wichtigen Nährstoffen. Sie enthalten unter anderem Vitamin C, B-Vitamine sowie Mineralstoffe wie Kalium und Calcium. Besonders interessant ist aber der zusätzliche Ballaststoffgehalt der Schale.

Eine Studie des Londoner King's College untersuchte, wie viele Ballaststoffe in verschiedenen Teilen von Obst und Gemüse stecken. Bei zehn von zwölf untersuchten Lebensmitteln enthielten die normalerweise weggeworfenen Bestandteile mehr Ballaststoffe als das Fruchtfleisch.

Auch bei der Kiwi zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Während das Fruchtfleisch knapp drei Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm liefert, waren es in der Schale laut Untersuchung 7,96 Gramm. Wer die Schale mitisst, kann somit deutlich mehr Ballaststoffe aufnehmen.

Viermal so viele Pestizidrückstände

Ganz unbedenklich ist der Trend allerdings nicht. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) nahm Social-Media-Empfehlungen zum Anlass, 14 Kiwi-Proben mit und ohne Schale auf Rückstände zu untersuchen.

Das Ergebnis: In den Proben mit Schale lag der durchschnittliche Rückstandsgehalt bei 0,77 Milligramm pro Kilogramm. Ohne Schale waren es lediglich 0,18 Milligramm. Damit wurden in Kiwis mit Schale im Durchschnitt rund viermal so viele Pestizidrückstände festgestellt.

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Auch die Anzahl der nachgewiesenen Pestizide war höher: Mit Schale fanden die Untersucher durchschnittlich 2,8 verschiedene Stoffe, ohne Schale waren es 1,7.

Eine akute Gesundheitsgefahr ergibt sich daraus laut CVUA allerdings nicht. In keiner der untersuchten Proben wurden die gesetzlich festgelegten Rückstandshöchstgehalte überschritten.

Auch Ewigkeitschemikalie in allen Proben

Zusätzlich wurde in sämtlichen untersuchten Kiwi-Proben Trifluoressigsäure (TFA) nachgewiesen. Dabei handelt es sich um eine besonders langlebige Chemikalie, die zur Gruppe der sogenannten Ewigkeitschemikalien zählt.

Auffällig: Die Mengen unterschieden sich zwischen Schale und Fruchtfleisch kaum. Das deutet darauf hin, dass die Substanz überwiegend über die Pflanze aufgenommen und in der Frucht verteilt wird. Akute gesundheitliche Auswirkungen seien bei den festgestellten Mengen nicht zu erwarten, so das Untersuchungsamt.

Bio-Kiwi und gründliches Waschen

Wer die Schale mitessen möchte, sollte laut CVUA möglichst zu Bio-Kiwis greifen und die Früchte gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Dadurch lassen sich zumindest Teile der Pestizidrückstände entfernen.

Bei einer Bio-Kiwi der aktuellen Untersuchung wurden keine Pestizidrückstände festgestellt. Allerdings lässt sich daraus keine allgemeine Garantie für sämtliche Bio-Früchte ableiten. Auch bei biologisch angebauten Kiwis kann TFA vorkommen.

So viele Ballaststoffe braucht der Körper

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen mindestens 30 Gramm Ballaststoffe täglich. Kiwis können dazu beitragen, sind dafür aber keineswegs notwendig.

Weitere gute Ballaststofflieferanten sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Gemüse. Auch Äpfel, Birnen und Himbeeren enthalten nennenswerte Mengen.

Fazit: Die Kiwi-Schale kann die Ballaststoffaufnahme deutlich erhöhen. Wer sie mitessen möchte, sollte allerdings auf die Herkunft achten, möglichst Bio-Ware wählen und die Frucht gründlich waschen.