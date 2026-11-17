Nach Raketenangriffen auf Kiew schlug die Ukraine zurück. Die Krimbrücke, eines der wichtigsten russischen Bauwerke, wurde beschädigt.

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Neue Eskalation im Ukraine-Krieg: Russische Raketen haben die ukrainische Hauptstadt Kiew getroffen.

Russen starteten Raketen auf Kiew

Nach ersten Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden dabei die Nord- und die Südbrücke beschädigt. Auch die U-Bahn sowie wichtige Infrastruktur gerieten unter Beschuss. In mehreren Stadtteilen fielen Fernheizung und Wasserversorgung aus.

Wichtige Nachschubroute für russische Armee

Doch die Ukraine schlug zurück – und nahm erneut eines der wichtigsten russischen Bauwerke ins Visier: die Krim-Brücke. Erste Aufnahmen deuten auf schwere Schäden hin. Ein Video des proukrainischen Telegram-Kanals "Wind der Krim" zeigt, dass offenbar ein ganzer Brückenbogen fehlt. Nach ersten Berichten dürfte der Schaden die Autobahnbrücke betreffen. Auch ukrainische Militärquellen berichteten von einem Angriff und einem möglichen teilweisen Einsturz.

"Der Feind hat die Krim-Brücke erneut angegriffen. Derzeit ist der Verkehr unterbrochen", bestätigte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Dienstagmorgen auf Telegram.

Wichtige Nachschubroute für russische Armee

Die 2018 eröffnete Brücke verbindet das russische Festland mit der 2014 von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Für Russland hat sie enorme strategische Bedeutung: Über das Bauwerk transportiert die russische Armee unter anderem militärische Ausrüstung auf die Halbinsel. Seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 wurde die Brücke bereits mehrfach von der Ukraine angegriffen. Auch in der Nacht auf Montag war sie Ziel einer Attacke.

Weitere Ziele im Visier

Unterdessen gingen die russischen Angriffe auf weitere ukrainische Städte weiter. Neben Kiew wurden auch Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Smila beschossen. In Saporischschja traf eine Rakete ein Industrieobjekt. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben.

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Auch Moskau geriet erneut unter ukrainischen Drohnenbeschuss. Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge wurden mehr als 200 Drohnen abgefangen beziehungsweise unschädlich gemacht.

Der gegenseitige Beschuss zeigt: Die Angriffe auf strategisch wichtige Infrastruktur nehmen weiter zu.