Vier Löffel Zucker im Kaffee, Aufstehen um vier Uhr früh und jeden Tag mehrere Kilometer zu Fuß: Eustaquio Pérez hat ein ungewöhnliches Rezept für ein langes Leben.

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Der Spanier ist unglaubliche 105 Jahre alt – und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Täglich zieht er mit seiner Schafherde durch die Berge seiner Heimat Galizien.

Arbeit, Arbeit, Arbeit

Der rüstige Senior lebt im kleinen Dorf Beade und kümmert sich noch immer selbst um seine 14 Schafe. Dabei legt er bis zu acht Kilometer am Tag zurück. "Ich werde sterben und immer noch arbeiten wollen", erzählt Pérez in einem Fernsehbeitrag des spanischen Senders TVE.

Die Zuckerseite des Lebens

Sein Tagesablauf beginnt früh: Bereits um vier Uhr morgens steht er auf. Nach einem Glas Wasser und seiner Blutdrucktablette gibt es ein Frühstück mit Kaffee und einem Brötchen. Auf seinen geliebten Kaffee lässt er dabei nichts kommen – vier große Löffel Zucker müssen es schon sein. Auch beim Essen macht er sich wenig Vorschriften. Er bevorzugt regionale Lebensmittel und ist überzeugt: "Hunger zu leiden ist nicht gut für den Körper."

Mittagsschläfchen als Geheimnis

Schon seit seiner Kindheit ist Pérez körperliche Arbeit gewohnt. Später verdiente er sein Geld unter anderem in der Landwirtschaft und im Holzhandel. Die tägliche Bewegung und der Umgang mit seinen Tieren geben ihm bis heute eine feste Aufgabe. Zwischendurch gönnt er sich einen Mittagsschlaf, abends geht er schlafen, wenn er müde ist.

Keine Angst vor dem Tod

Seine Lebensfreude hat der 105-Jährige jedenfalls nicht verloren. Angst vor dem Tod habe er zwar nicht, sagt er – sterben wolle er aber auch noch nicht. Hinzu kommen offenbar gute Gene: Viele seiner Geschwister wurden ebenfalls älter als 95 Jahre.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und ein ausgeprägter Lebenssinn mit einem geringeren Sterberisiko verbunden sind. Ob diese Faktoren Pérez' außergewöhnliches Alter erklären, lässt sich allerdings nicht eindeutig sagen. Seine vier Löffel Zucker im Kaffee sind jedenfalls kein Geheimtipp für ein langes Leben.